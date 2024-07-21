Большинство беспилотников, запущенных по украинской земле российскими захватчиками, уничтожено, поделился командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Ночью противовоздушная оборона Украины сбила 35 вражеских ударных беспилотников Shahed-131/136.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. "В ночь на 21 июля 2024 года противник нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области - РФ и 39-ю ударными БПЛА типа Shahed с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Крым", - отметил он.

Так, во время ночной атаки радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение воздушных целей в более чем 10 областях Украины. К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и РЭБ Воздушных сил.

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"Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БПЛА Shahed-131/136. Также, благодаря активному противодействию, вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей", - говорится в сообщении.

Олещук добавил, что противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Какие потери РФ на 21 июля 2024 года - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, согласно данным Генерального штаба, ВСУ за прошедшие сутки, 20 июля, обезвредили еще 1 тыс. 100 российских оккупантов. Потери России в полномасштабной войне против Украины в живой силе достигли уже 566 тыс. 710 человек.

Среди потерь врага в технике, в частности, 8 тыс. 266 танков, 15 тыс. 963 боевых бронированных машин и 15 тыс. 586 артиллерийских систем. Кроме того, ликвидированы уже 2401 крылатая ракета и 12402 дрона оперативно-тактического уровня.

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