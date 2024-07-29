Воздушные силы информируют о движении дронов.

Этой ночью Украину в очередной раз атакуют российские беспилотные летательные аппараты типа "Shahed". В Кривом Роге прогремели взрывы.

По состоянию на 01:38 воздушная тревога звучит в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях. Также на карте тревог "покраснели" Харьковщина и Донетчина.

Согласно последнему сообщению Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram, российские беспилотники фиксировали в Никопольском районе Днепропетровской области, они направлялись на юго-восток, в направлении Запорожья. В 01:27 Общественное сообщило, что в Кривом Роге раздались звуки взрывов.

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Обновлено в 01:45: Воздушные силы фиксируют дроны на следующих направлениях:

в районе Энергодара, курс юго-восточный;

на севере Днепропетровщины, направляется на Полтавщину;

на западе Кировоградщины, летит в направлении Кременчугского водохранилища.

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