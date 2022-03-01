Российские войска окружили и обстреляли ракетами некоторые города, но темп наступления замедлился.

Генштаб ВСУ подготовил сводку на 1 марта - 6 день российского вторжения в Украину.

В целом враг снизил темпы наступления, но все ещё продолжает наступать в некоторых направлениях. Агрессоры испытывают трудности с топливом и боеприпасами, пополнить их неоткуда.

Оккупанты не смогли захватить Чернигов и Харьков, поэтому совершили ракетные обстрелы жилых кварталов в этих городах. Российские войска удерживают в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.

В Донецкой области вражеские войска при поддержке артиллерии безуспешно пытаются захватить Мариуполь. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.

На Таврическом направлении враг имеющимися силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. Совершил перегруппировку и наступает в направлении Николаева.

В Буче, Гостомели, Новом Басанове оккупанты совершали грабежи и мародерство.

Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее войска дерзко нарушают нормы Международного гуманитарного права в Украине.

Противник сосредоточен на окружении столицы. Наступательные возможности врага упущены.

По состоянию на 12.00 01.03.2022 ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили: самолетов – 29 ед., вертолетов – 29 ед., танков – 198 ед., ББМ – 846 ед., арт. систем – 77, средств ПВО – 7 ед., РСЗО – 24 ед., БПЛА – 3 ед., АТТ – 305 ед., цистерн из ГСМ – 60 кораблей, катеров – 2.

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