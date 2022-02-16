Похоже, что Россия продолжает военное наращивание, рассказал генсек Альянса.

В НАТО не заметили признаков уменьшения накала ситуации на границе Украины, куда Российская Федерация продолжает стягивать свои войска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе перед началом двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Мы слышали сигналы Москвы о готовности не продолжать дипломатические усилия, но пока мы не видели никаких признаков деэскалации на месте. Наоборот, похоже, что Россия продолжает военное наращивание", - сказал Столтенберг.

Также генсек отметил, что НАТО не получило от России ответа на письменные предложения, переданные ей еще 26 января, где обозначены темы и пункты, по которым союзники готовы проводить обсуждения с целью поиска дальнейшего политического пути.

"Мы продолжим присылать России четкие сообщения, что мы готовы сесть за стол переговоров и говорить с ней, но в то же время мы готовы к худшему. Если Россия снова вторгнется в Украину, она заплатит высокую цену, и мы продолжим разоблачать планы и действия России, чтобы усложнить ей осуществления агрессивных действий против Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Также он выразил надежду, что Россия будет участвовать в "содержательном диалоге и сделает выбор в пользу дипломатии вместо конфронтации".

Что касается вчерашних заявлений из Москвы об отводе определенных подразделений от украинской границы, по словам Столтенберга, они создают почву для осторожного оптимизма.

"Но в то же время мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российский отвод. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути", - добавил Столтенберг.

Генсек Альянса заметил, что Россия всегда перемещает силы "вперед и назад".

"Лишь то, что мы видели перемещение сил или боевых танков, не подтверждает настоящий отвод", - сказал Столтенберг.

Он сообщил, что ранее уже наблюдалось движение русских сил "вперед и назад", но тенденция последних недель и месяцев свидетельствует об устойчивом увеличении российского военного потенциала у границ Украины.

"Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение", - констатировал он.

По его словам, на границе с Украиной и в дальнейшем наблюдается очень сильное военное присутствие России.

"Мы готовы к встрече с ними (россиянами - УНИАН), чтобы найти дипломатическое решение, но мы также готовы к худшему. Мы упорно работаем ради лучшего, ради мирного политического решения, но мы готовы к худшему, что Россия снова вторгнется в Украину", - подытожил генсек Альянса.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и должны были отправиться к месту дислокации 15 февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что будет больше верить увиденным фактам об отводе российских войск, а не заявлениям.

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