На День защитника Украины РФ может снова атаковать мирные города.

Украинцев предупредили о новых атаках РФ. Сегодня ночью и завтра в течение дня страна-агрессор может ударить по мирному населению.

Об этом в своем Telegram сообщил военнослужащий ВСУ, общественный деятель и активист Евгений Карась.

Он подчеркнул, что не может точно утверждать о достоверности информации, но украинцам все равно стоит поберечься.

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"Завтра 14 октября. День защитника Украины. И есть информация, что сегодня ночью и завтра в течение дня будут новые обстрелы. Когда я репостнул Алекса Сэйнта в дни массового удара - это была точная информация, и известный мне источник. Сейчас извещают коллеги. Я не ручаюсь за то, что ночью и днем что-то произойдет. Но поберечься стоит", - написал Карась.

Массированные ракетные атаки РФ: что известно

10 октября Россия атаковала ряд городов Украины. Взрывы были на Киевщине, западной Украине и многих областях и населенных пунктах. Известно, что оккупанты запустили 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136".

11 октября РФ осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины. Страна-террорист второй день подряд продолжала массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. 12 октября обстрелы не прекратились.

Сегодня, 13 октября, рашисты обстреляли Николаев под завалами пятиэтажки оказались люди. Утром спасателям удалось достать 11-летнего мальчика, который 6 часов находился под обломками дома. Вечером стало известно, что сердце ребенка остановилось. Кроме этого, сегодня РФ била по западной Украине, а вечером ударила по Харькову.

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