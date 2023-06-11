Генштаб отмечает ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов.

Обстановка в армии врага обостряется - бойцы демотивированы, международные санкции сказываются на оборонной промышленности, отмечает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"По имеющейся информации, крупные партии 122 и 152 мм артиллерийских боеприпасов 2023 года производства запрещены для использования из-за их самодетонации. К тому же, отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении.

Кроме этого, мобилизованные российские оккупанты в последнее время подавлены, в частности из-за того, что не понимают задач и целей войны.

Видео дня

"В последнее время среди мобилизованного личного состава противника отмечаются подавленное настроение из-за непонимания задач и целей так называемой "специальной военной операции", - сообщили в Генштабе.

На моральное состояние российских оккупантов влияет неопределенность сроков привлечения к боевым действиям и пребывания в составе Вооруженных сил, отмечают в Генштабе.

"Российская Федерация в развязанной ею войне продолжает нести значительные потери в живой силе. В частности, из-за безуспешных штурмовых действий и попыток улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении много личного состава потеряли подразделения Воздушно-десантных войск", - отмечается в сообщении.

Нехватка оружия у россиян - последние новости

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что российские оккупанты столкнулись с дефицитом вооружения.

Он подчеркивал, что враг потратил огромное количество крылатых ракет – фактически весь свой стратегический запас. Сейчас фактически с колес производятся и крылатые ракеты, и баллистические ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: