Российские оккупанты достали из закромов "винтажную" военную технику. Во временно оккупированном Крыму заметили колонну такого раритета.
"Оккупантам скоро нечем будет воевать", - говорится в сообщении партизанского движения "Атеш" в Telegram-канале.
Так, колонну старой военной техники зафиксировали в селе Ореховка в Крыму, она двигалась в сторону Джанкоя.
"Она (колонна техники – УНИАН) включает в себя: УАЗы, Уралы, БМД и БТР старого образца", - уточнили партизаны.
По их словам, россияне продолжают доставать все старье, чтобы компенсировать огромные потери на фронте.
Потери России в войне против Украины - последние новости
В Генеральном штабк Вооруженных сил Украины на утро 19 октября сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 290 680 человек.
При этом украинские военные превратили в металоллом тысячи единиц российской военной техники, а именно танков ‒ 4 992, боевых бронированных машин ‒ 9 437, артиллерийских систем - 983, а такеж 320 самолетов и 324 вертолета и множество другого вооружения.