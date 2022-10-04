За сутки от вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более чем 12 населенных пунктов.

Подразделения Сил обороны Украины сегодня отбили атаки врага вблизи 10 населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорный, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка", - сказано в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, осуществляет перегруппировку.

Вместе с тем российские оккупанты обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения, ведут воздушную разведку, наносят удары по гражданской инфраструктуре и домах мирных жителей.

"Остается угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, в течение суток, оккупанты нанесли 5 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 15 обстрелов из РСЗО", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил, обстрелам подверглись районы 25 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйполе, Малая Токмачка и Орехов.

На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

В Генштабе сообщают, что от вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более чем 12 населенных пунктов. Среди них - Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Железнодорожное, Вознесенск и Приднепровское.

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