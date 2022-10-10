Один человек получил травмы.

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Черкасской областью два беспилотника и ракету российских оккупантов.

Об этом в Тelegram-канале сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Вечером над районом Канева силы ПВО сбили два беспилотника. Подробности выясняем. Предварительно, люди не пострадали", - отметил он.

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В то же время в Черкасском районе, добавил Табурец, "во время крайней воздушной тревоги наши защитники сбили вражескую ракету".

"Один человек травмирован. Повреждено около двадцати домовладений", - сообщил председатель ОВА.

Ракетный удар по Украине

Утром сегодня, 10 октября, Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях и тому подобное. Зафиксировано попадание по объектам критической инфраструктуры.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что Россия использовала 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136". Украинские бойцы уничтожили 56 целей. Среди них - 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 - типа "камикадзе").

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