"Секретные лаборатории США": зачем РФ придумала инфицированных в Украине уток-убийц

За неимением существенных побед ни на одном из украинских фронтов, Россия прибегает к уже привычному "оружию" - вранью. По крайней мере полгода она вела подготовку к "мероприятию", которое стартует 5 сентября в Женеве. На нем Кремль и его прихвостни попытаются убедить мир, что Украина, при помощи США, хотела уничтожить россиян биологическим оружием.

Чтобы оправдать войну в Украине, для террориста номер один в мире – Российской Федерации, похоже, все средства хороши.

В начале марта, когда российские бандиты в военной форме грабили Чернобыльскую АЭС, "освобождая" ее от ценных технологий и наработок, а также ежедневно бомбили Харьков, в том числе помещения Национальной академии наук Украины, в Кремле с пеной у рта пытались доказать всему миру, что украинцы якобы создавали запрещенное химическое и ядерное оружие. Но, поскольку пропагандистский бред россиян об украинской "грязной бомбе" не нашел желаемого отклика, в Кремле выдали на гора уже почти забытую тему: якобы Украина, по заказу США, работает также над созданием биологического оружия.

История с этой выдумкой зашла настолько далеко, что с 5 по 9 сентября в Женеве состоится встреча стран-участниц Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия. И Россия, вероятно, будет пытаться убедить участниц Конвенции, что Украина нарушает договоренности и не просто тайно разрабатывает биологическое оружие, а даже пыталась его применять против россиян.

Агенты "вампир" и "кряква"

Подготовку этого фарса РФ начала в марте 2022 года. Как уже было сказано выше, когда обвинения в адрес Украины о создании "грязной бомбы" были проигнорированы международным сообществом, в Кремле достали из рукава следующую карту.

Сначала в министерстве обороны РФ подготовили презентацию, в которой обвинили Украину и США в намерении распространить биологическое оружие на территорию России с помощью… летучих мышей и птиц. Мол, США финансировали в Украине проект для изучения летучих мышей в качестве агентов биологического оружия и "анализ" неких материалов "подтверждает факт передачи из Украины за рубеж "более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей".

С птицами история и того "загадочнее": воспаленные умы российских пропагандистов нашли прямую связь между изучением украинскими учеными штаммов птичьего гриппа и миграцией птиц. "Открытием" для россиян стал тот факт, что из наших широт птицы летят зимовать в места потеплее.

"В интересах военно-биологической программы из Херсонского биосферного заповедника "Аскания-Нова" выпускали окольцованных птиц", - отметили в российском военном ведомстве и добавили, что в 2019-2021 годах в России "застрелили как минимум трех взрослых самцов кряквы из Херсонского заповедника".

Собственно, на этом и базируются обвинения. А были ли эти птицы носителями каких-либо инфекций? Об этом ни слова.

То есть, еще раз: чтобы подвести какой-то "фактаж" под свою "теорию", россияне взялись отстреливать перелетных птиц, окольцованных для отслеживания и изучения маршрутов их миграции. Похоже, обвинений со стороны России в попытке уничтожить таким образом россиян пора опасаться ученым-орнитологам всего мира.

Еще забавнее выглядит попытка россиян обвинить Украину в том, что для "распыления патогенов" она использует американские беспилотники. Мол, еще в 2015 году в США был зарегистрирован патент на беспилотники с резервуарами. А раз патент получен, то и разработка произошла. И что, если именно они применяются украинцами в войне, развязанной Россией?

"Секретные" биолаборатории как причина "спецоперации"

Но это еще не все. Россия не была бы Россией, если отказалась от идеи обвинить Украину во всех грехах. Российские пропагандисты не выдумали ничего лучше, чем воскресить тему о "секретных лабораториях США".

С одной стороны, это, опять же, позволило оправдать военные провалы. Мол, США не просто курировали, а и финансировали "военно-биологическую деятельность в Украине". Причем непосредственное участие в этом принимал… Пентагон.

"Реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского Минобороны, расположенные в Киеве, Львове, Одессе и Харькове", - отмечают в российском представительстве при ООН, которое и является организатором "мероприятия" в Женеве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова договорилась до того, что в одном из радиоэфиров сказала: Владимир Путин начал войну, чтобы остановить биолаборатории США на территории Украины. И именно поэтому "спецоперация" российских военных была экстренной.

Простыми словами, вместо того, чтобы признать, что российские потери в этой войне – результат противостояния с отчаянными украинцами, изначально ошибочного плана, и в целом недостоверных данных от российских агентов в Украине о реальной поддержке здесь России, в Кремле предпочитают выдумки о том, что на территории Украины РФ противостоит не каким-то там украинцам, а могущественным США.

С другой стороны, подогреваемая российскими псевдоэкспертами тема – отличный способ заговорить любые внутренние проблемы в России. Экономика и личное благосостояние уходят на второй план, если с экранов телевизоров на население постоянно льется информация о всемирном заговоре, направленном на уничтожение славян - ни больше, ни меньше.

К примеру, "микробиолог и военный эксперт" Игорь Никулин на российских пропагандистских помойках объяснил, что "разработки в области патогенов Штаты испытывают на украинских военных, потому что они такие же славяне, как и русские".

Или другой пример: по данным минобороны России, оспа обезьян, которая нынче бушует в мире, тоже "разработка биолаборатории США". Ведь "американские инструкторы обучали украинцев экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы". Более того, "вакцинация военных и медиков США от оспы говорит о том, что Вашингтоне рассматривают возбудитель оспы в качестве приоритетного биоагента".

В качестве "доказательств" минобороны РФ использует, к примеру, предписания Министерства здравоохранения Украины, адресованные областным центрам контроля и профилактики болезней об уничтожении "особо опасных патогенов".

Но мало того, что эта информация – результат разграбления бойцами "второй армии мира" учреждений НАН Украины, ветеринарных лабораторий и даже специализированных музеев в Херсонской области. Эта информация еще и "с душком", так как после соответствующей публикации российским госагентством РИА Новости, ни компетентные европейские эксперты, ни даже выпускники биологического факультета МГУ не нашли в "новости" никакой крамолы. Список "особо опасных патогенов", которые привиделись Кремлю, оказался всего лишь набором штаммов, "обычных для микробиологических и эпидемиологических лабораторий".

Международный уровень откровенного бреда

Тем не менее, вслед за верными последователями идей Геббельса, транслировать этот бред взялись российские чиновники и дипломаты.

В марте Россия передала в ООН "документы" о биологическом оружии, в разработке которого обвинила Украину, а также затребовала экстренное заседание Совета безопасности ООН по этому вопросу. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя тогда сообщил, что минобороны РФ получили документы, подтверждающие наличие в Украине сети из "по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты. И эта работа, по данным российской стороны, ведется в тесном сотрудничестве с США.

"Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции, из Украины в НИИ им. Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, большинство из которых относятся к славянскому этносу", – отметил российский дипломат.

В ответ на это заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу заявила, что знает о подобных сообщениях в СМИ, но "Организации Объединенных Наций ничего не известно о каких-либо программах биологического оружия [в Украине]".

Она напомнила, что любое государство – участник Конвенции о биологическом оружии, которое констатирует, что другое государство этот документ нарушает, "может подать жалобу в Совет безопасности ООН". При этом, такая жалоба должна содержать все возможные доказательства, подтверждающие ее обоснованность. Однако таких обоснованных жалоб, в том числе в отношении Украины, никто не видел.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд и вовсе не стеснялась в выражениях и заявила, что Россия созвала заседание Совбеза "с целью распространения лжи и дезинформации": "Именно это мы и услышали от российского постпреда… ООН ничего неизвестно о программах биологического или химического оружия в Украине. Россия использует Совбез, чтобы легитимизировать дезинформацию и обмануть людей, чтобы оправдать войну".

А в минобороны Британии намекнули, что такими обвинениями в адрес Украины Россия может прикрывать свои планы использовать биологическое или химическое оружие: "Такая операция может принять форму сфальсифицированного нападения".

Оплеуха в Совбезе ООН, впрочем, россиян не отрезвила. И уже в начале июня тему "биолабораторий" РФ продолжила развивать, направив письмо с претензиями о "нарушении" Конвенции о биологическом оружии в Госдепартамент США.

А к началу сентября россияне решили вынести эту тему и на конференцию стран-участниц вышеупомянутой Конвенции.

Старая тема на новый лад

Конечно, не хотелось бы разочаровывать российских "дипломатов", но "секретные лаборатории США" - настолько притянутая за уши тема, что за русских становится даже стыдно.

Не сильно вдаваясь в историю и вехи Холодной войны ("секретные биолаборатории США" - тема, полюбившаяся россиянам еще со времен СССР), отметим, что научное сообщество, независимые эксперты и дипломаты слушают российские бредни об этом (в том числе в связке с Украиной) еще с 2009 года. "Секретные лаборатории" в Украине всплывали то в российских, то в болгарских, то в сербских СМИ. Сначала таких лабораторий было "одиннадцать", потом то ли "пятнадцать", то ли "шестнадцать", теперь, как видим, их количество увеличилось до "более трех десятков".

К слову, эту тему в Украине активно продвигал один из крупнейших российских агентов – кум Путина Виктор Медведчук. Еще в апреле 2020 года на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" появилось публичное обращение одного из ее лидеров Медведчука к президенту, руководителям Кабмина, МОЗ и СБУ с утверждением, что в Украине действуют пятнадцать военных биолабораторий. Конечно же, без доказательств.

Сейчас обвинения России перекликаются едва ли не слово в слово с тем обращением. Может, его и тогда написали в Кремле?

Информационной бомбы, впрочем, не получилось. Все лаборатории, о которых с упрямством осла твердят в Кремле, нисколько не секретные. На сайте Посольства США в Украине можно найти их перечень и чем конкретно они занимаются. Не являются секретом потраченные на строительство и реконструкцию этих лабораторий средства США, ЕС и ВООЗ. Информация об этом тоже в открытом доступе. К примеру, на ютуб-канале американской программы Нанна-Лугара (о снижении биологической опасности), действующей с 1993 года в странах бывшего СССР, в рамках которой и происходит сотрудничество. Не секрет и договор между МОЗ и Пентагоном – прочитать его на сайте Верховной Рады может любой, было бы желание.

В этой связи, в истории с грядущей конференции стран-участниц Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия, пожалуй, стоило бы поднимать вопросы не о "секретных лабораториях" в Украине. А, вместо этого, обсудить на международном уровне, почему с 2012 года от участия в программе Нанна-Лугара и получении финансирования США отказалась сама Россия. Может, как раз для того, чтобы голословно обвинять других в разработке биологического оружия, оправдывать этим войну, и в то же время безнаказанно травить Сергея и Юлию Скрипалей или Алексея Навального.

Татьяна Стежар