Он отметил, что Россия имеет больше ресурсов, поэтому воевать с ней "симметрично" - не вариант.

Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий прокомментировал расстрел пилота в РФ, отметив, что Украина ищет" болевые точки " врага, удары в которые будут давать большой эффект.

Об этом Дикий сказал в интервью для ютуб-канала "Сейчас", комментируя расстрел в России пилота бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева, который сбрасывал снаряды на украинские города.

По словам ветерана, однозначно, этот случай будет влиять на окупатов: "Они же привыкли считать, что у себя в тылу можно чувствовать себя свободно и спокойно. Здесь, упс, оказывается, все не совсем так".

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В то же время он подчеркнул, что Украина уже выявила несколько "слабых мест" россиян и бьет по ним.

"Мы вообще сейчас очень старательно нащупываем, что же являются слабыми, критическими звеньями Российской империи. Мы ищем именно те болевые точки, удары в которые будут давать именно непропорционально большой эффект", - сказал Дикий.

Он отметил, что Россия имеет больше ресурсов, поэтому воевать с ней "симметрично" - не вариант.

"Мы должны найти асимметричные пути, когда удар в одну конкретную точку парализует "тело". Как в фильмах о каратэ, где маленький щуплый каратист делает пальчиком в правильную точку и здоровый бугай парализован. Вот мы ищем на этом российском "бугае" соответствующие точки", - сказал аналитик.

По его словам, из этой же серии наши удары по их нефтяным и газовым объектам.

"Мы нашли критическое место. Нам надоело, что россияне во время войны продолжают зарабатывать огромные деньги от экспорта нефти и на эти деньги дальше финансировать войну. К сожалению, цивилизованные санкции недостаточно сработали, потому что к ним не присоединился так называемый глобальный Юг. Это страны третьего мира, которые экономически выросли и скупают российскую нефть. В итоге получилось, что за счет еще и скачка цен на нефть Россия за два года войны заработала практически столько, сколько и в мирные годы до санкций. Нам это надоело. Мы решили, что мы введем свои санкции, что санкции от Буданова могут быть намного эффективнее, чем санкции от Байдена. Оказалось, что да", - отметил Дикий.

Он подчеркнул, что у россиян не так много точек, где может происходить отгрузка на экспорт нефти.

"Мы практически уже первыми ударами едва не на треть обвалили их экспорт нефти. А, цитируя собственно орков, "а это мы еще и не начинали". Это мы фактически только примерялись. И то же самое сейчас с этим пилотом", - прокомментировал ветеран АТО.

Дикий пояснил, что как уже выяснилось, слабое место российской авиации – это не железо, а люди.

"У них меньше опытных, высокопрофессиональных пилотов, чем самолетов. Это существо, которое завалили, - оно бомбило в свое время и Чечню, и Грузию, несколько лет бомбило Сирию. Это не то, чему научишься в училище, это много лет практики. И вот таких людей у них критически мало. Мы это выяснили. ГУР этим занимался, ГУР у нас отвечает за обмены пленных... Оказалось, что на первое место в списках россияне всегда ставили своих пилотов сбитых. И за своих сбитых пилотов отдавали десятками наших ребят. Мы дальше сложили "два плюс два" и посчитали, что оказывается, в них старого железа, которое еще можно поднять на крыло, не так уж и мало, а вот людей, которые на этом старом ржавом железе еще способны серьезно воевать – меньше. Ну, и теперь мы бьем в это слабое место", - сказал Дикий.

Рострел пилота Ту-95 в России

3-го февраля командира бомбардировщика Ту-95, майора Олега Стегачева расстреляли в российском Энгельсе Саратовской области. В то же время украинская разведка отмечала, что информация о том, остался он живым или нет, уточняется. Стегачев находится в базе украинского "Миротворца" и считается военным преступником.

По информации международного разведывательного сообщества InformNapal, расстрелянный в России летчик Ту-95 Стегачев был в числе российских пилотов, бомбивших гражданское население в Сирии.

Российские пропагандисты активно распространяют свою версию событий. Мол, пилот Стегачев ушел в отставку еще до широкомасштабного вторжения России в Украину.

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