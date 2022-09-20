Объявление в РФ всеобщей мобилизации будет значительным ударом по режиму Путина.

Российские оккупанты активно готовятся к оборонительным операциям, чтобы отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сказал в интервью изданию Kyiv Post.

"Сегодня то, что отмечает военная разведка – идет активная подготовка российских войск к оборонительным операциям. Они осуществляют построение своих оборонительных позиций первой и второй линии", - сказал он.

Видео дня

При этом добавил, что россияне делали такое и на юге Украины, в Херсонской области, потому что когда их войска захватили эти территории, сразу же была организована оборона – минимум две, а то и три линии.

"Сейчас они пытаются создавать резервы, чтобы восстановить свои позиции. С этим есть проблемы, мы это четко видим", - сказал Скибицкий.

По его словам, основные силы русской армии были брошены на территорию Украины начиная с февраля месяца, а с середины лета им стало трудно формировать свои резервы, поскольку третий армейский корпус, который, как они заявили, будет сформирован до середины августа – до сих пор еще полностью не сформирован и как единая боевая единица не действует, а его снова стали разбрасывать по разным направлениям.

"Это говорит о том, что создание резервов, а, тем более, быстрое продвижение по нашей территории – это тоже очень проблемно для Российской Федерации", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности объявления в России всеобщей мобилизации, Скибицкий отметил, что это обсуждается руководством Российской Федерации с самого начала военного конфликта.

"Объявление всеобщей мобилизации - это будет значительный удар по режиму Путина, потому что будет означать признание, что Россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что так называемая "специальная операция" Путина не достигла результата и то, что идет реальная война", - подчеркнул он.

По его словам, объявить всеобщую мобилизацию – это значит объявить войну Украине и признать то, что Россия является страной-агрессором. Он добавил, что на сегодня очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в Российской Федерации, в частности, Зюганов и другие российские политические деятели говорят о том, что да, действительно, идет война, и что российская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию.

"Опять же, при этом они говорят, что мы будем вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины", - отметил представитель ГУР МО.

Он отмечает, что Россия понимает, что для захвата всей территории Украины, а это является основной целью, рано или поздно необходимо будет привлекать дополнительные ресурсы.

"Объявление всеобщей мобилизации будет нам только на руку, потому что протестные настроения в России слабые, но молодежь идти воевать не хочет. Мы провели анализ российского социума и видим, что в основном поддерживают войну режиму Путина люди, которым за 50 лет, что не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь – 20-30 лет. Из-за того же объявления всеобщей мобилизации будет индикатором, который покажет, насколько русский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны", - сообщил Скибицкий.

Он отмечает, что смена Путиным своих военачальников свидетельствует о том, что он ищет людей, которые выполнят его приказы, но это пока не удается. Отвечая на вопрос о возможности военного переворота в России, Скибицкий отметил, что "мы пока не видим признаков, что там может быть военный или политический переворот".

"Возможно, он где-то зреет, но сегодня четких признаков нет. Во-первых, в российском обществе очень высок процент поддержки Путина. А во-вторых, в Кремле существует четкий контроль: Путин ограничил круг лиц, работающих с ним. Это его доверенные лица, которые имеют властные полномочия и не допустят смены режима, потому что тогда закончится и их политическая и военная карьера. Кроме того, все материальные блага сейчас именно у людей из окружения Путина", - сказал он.

Как ранее сообщалось, России не хватает людей для отправки на войну, а потому там проводят "внутреннюю самомобилизацию".

Вас также могут заинтересовать новости: