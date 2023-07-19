До граждан РФ начинает доходить, что оккупированный Крым для них больше не безопасен.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что представители российских элит начнут презирать президента РФ Владимира Путина.

Он поясняет, что разрушительные процессы набирают силу в Российской Федерации, в частности, из-за успехов Украины на поле боя.

Как поясняет Подоляк, пока боевые действия проходили исключительно на территории Украины большинство граждан РФ злорадно обсуждали бомбежки мирных городов, гибель населения, разрушения жилых домов и т. д. Теперь война постепенно переходит на территорию РФ и оккупированного Крыма, и россияне это прекрасно понимают.

"Они понимают, что риски возрастают, и, чем дальше, тем больше их будет. То есть, придет понимание - территория Крыма небезопасна, другие оккупированные территории Украины, приграничье – небезопасны", - подчеркивает чиновник.

Он акцентирует: россияне начинают понимать, что все заявления Путина о надежной защите РФ, высоких технологиях российской армии и прочем - фикция, а это разочаровывает и пугает. Такие "открытия" ставят под сомнение компетентность власти, в частности в том, что она может защитить. Как утверждает Подоляк, в результате, российское общество разочаруется в своем президенте, а представители различных элит будут презирать.

"Презирать, понимая, что Путин – это фиктивный президент, очень трусливый, абсолютно не принимающий решения. И все его хихикающие ужимки – это и была компенсация вечного страха. Вот нападением на кого-то более слабого, он и компенсировался. Теперь, когда они (РФ – УНИАН) столкнулись с нарастающей паритетной силой в лице Украины, понятно, что все эти болезни проявляются – классические болезни трусливого человека", - акцентирует Подоляк.

Он считает: перечисленные факторы начнут давить на внутреннее "состояние" РФ - этот внутренний политический процесс внешне пока не проявляется, но уже имеет место.

Также Подоляк акцентирует, что не следует забывать о переформатировании российских силовиков. Например, значительно усилена росгвардия, которой, в частности, передали технику ЧВК "Вагнер". Кроме того, вагнеровцы частично влили в формирование российских гвардейцев в качестве инструкторов.

Освобождение Крыма Украиной - подробности

Украина не скрывает, что намерена вернуть Крым военным путем. В частности, ВСУ хочет отрезать группировку оккупантов на полуострове от логистических путей.

Например, 17 июля на Крымском мосту прогремели новые взрывы, в результате чего был разрушен один из пролетов автодороги. Также ранее имела место атака неизвестных морских беспилотников, в результате которой были повреждены несколько кораблей в Севастопольской бухте.

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