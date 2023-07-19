Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что представители российских элит начнут презирать президента РФ Владимира Путина.
Он поясняет, что разрушительные процессы набирают силу в Российской Федерации, в частности, из-за успехов Украины на поле боя.
Как поясняет Подоляк, пока боевые действия проходили исключительно на территории Украины большинство граждан РФ злорадно обсуждали бомбежки мирных городов, гибель населения, разрушения жилых домов и т. д. Теперь война постепенно переходит на территорию РФ и оккупированного Крыма, и россияне это прекрасно понимают.
"Они понимают, что риски возрастают, и, чем дальше, тем больше их будет. То есть, придет понимание - территория Крыма небезопасна, другие оккупированные территории Украины, приграничье – небезопасны", - подчеркивает чиновник.
Он акцентирует: россияне начинают понимать, что все заявления Путина о надежной защите РФ, высоких технологиях российской армии и прочем - фикция, а это разочаровывает и пугает. Такие "открытия" ставят под сомнение компетентность власти, в частности в том, что она может защитить. Как утверждает Подоляк, в результате, российское общество разочаруется в своем президенте, а представители различных элит будут презирать.
"Презирать, понимая, что Путин – это фиктивный президент, очень трусливый, абсолютно не принимающий решения. И все его хихикающие ужимки – это и была компенсация вечного страха. Вот нападением на кого-то более слабого, он и компенсировался. Теперь, когда они (РФ – УНИАН) столкнулись с нарастающей паритетной силой в лице Украины, понятно, что все эти болезни проявляются – классические болезни трусливого человека", - акцентирует Подоляк.
Он считает: перечисленные факторы начнут давить на внутреннее "состояние" РФ - этот внутренний политический процесс внешне пока не проявляется, но уже имеет место.
Также Подоляк акцентирует, что не следует забывать о переформатировании российских силовиков. Например, значительно усилена росгвардия, которой, в частности, передали технику ЧВК "Вагнер". Кроме того, вагнеровцы частично влили в формирование российских гвардейцев в качестве инструкторов.
Освобождение Крыма Украиной - подробности
Украина не скрывает, что намерена вернуть Крым военным путем. В частности, ВСУ хочет отрезать группировку оккупантов на полуострове от логистических путей.
Например, 17 июля на Крымском мосту прогремели новые взрывы, в результате чего был разрушен один из пролетов автодороги. Также ранее имела место атака неизвестных морских беспилотников, в результате которой были повреждены несколько кораблей в Севастопольской бухте.