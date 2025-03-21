Россияне сами обстреляли газоизмерительную станцию 'Суджа', ВСУ не причастны, - Генштаб

Они уже не раз обстреливали эту станцию, на этот раз - из артиллерии.

Россияне сами обстреляли свою же газоизмерительную станцию "Суджа". В сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook отмечается, что Россия наращивает дискредитационную кампанию против Украины.

"Враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны. Так, указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами", - подчеркнули в Генштабе.

В частности, рассказали там, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами.

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"Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное воздействие очередной провокацией - обстрелял этот объект из артиллерии", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что ранее российские войска использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

"Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", - призвали в Генеральном штабе ВСУ.

Пожар на станции "Суджа"

Ранее сообщалось, что в Курской области России бушует масштабный пожар. Россияне заявили об атаке на газоизмерительную станцию "Суджа". Ранее Россия использовала трубу для поставок газа в Европу.

Сообщалось, что огромный факел огня видно за десяток километров на границе с Сумской областью.

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