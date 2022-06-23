Среди раненых - два ребенка.

Враг обстрелял Чугуевский район в Харьковской области, в результате обстрела ранены 7 гражданских.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка. Информация обновляется", - отметил он.

Синегубов также сообщил, что в Харькове вчера, 22 июня, около 23.00 были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях. Предварительно никто не пострадал.

Также ночью снова оккупанты обстреляли г. Дергачи, частично разрушено офисное здание.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине враг ведет активные боевые действия, Изюмское направление остается стратегическим.

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