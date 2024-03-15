Противники "отличились" в Токмаке и Мелитополе, сообщили в движении "Атеш".

Российские оккупанты на так называемые "выборы" в России устроили провокации на пока еще захваченной части территории юга Украины.

Противники, в частности, в городе Каховка Херсонской области обстреляли "избирательный участок", сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram, ссылаясь на сведения своего агента из росгвардии.

"Мелитополь и Токмак (временно подконтрольные россиянам города, расположенные в Запорожской области, - Ред.) тоже есть инфа о провокациях со стороны р*шистов. Избегайте больших скоплений (людей, - Ред.)", - отмечается в сообщении.

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Партизаны также сообщили, что, по сведениям агента из так называемого "министерства госбезопасности" самопровозглашенной "ДНР" в субботу, 16 марта, захватчики хотят совершить провокации в пока еще оккупированных Донецке и Макеевке. "Жители Донецка и Макеевки, пожалуйста, никуда не выходите", - посоветовали в партизанском движении.

Идут "выборы" президента России - онлайн это стоит прочитать

В РФ 15 марта стартовали так называемые "выборы" президента, и они должны продолжаться до 17 числа. Страна-агрессор, в частности, решила провести "избирательную гонку" и на оккупированных территориях Украины.

Украинская сторона назвала такие действия противника незаконными. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что "российская диктатура давно не имеет ничего общего с демократией, в частности, процедурой открытых и конкурентных выборов". "Избирательную гонку" в России называют "выборами Путина" (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.)

Доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский предупреждал, что во время псевдовыборов российские спецслужбы могут совершить кровавые преступления. По его словам, возможны взрывы в Москве.

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