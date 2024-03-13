Особенно врага будет "плющить" в день так называемых выборов президента РФ.

Пиком активизации пропагандистских мероприятий России в рамках операции "Перун", которая должна была бы дестабилизировать политическую ситуацию в Украине и странах Запада, определен день так называемых выборов президента Путина. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Пропагандисты страны оккупанта продолжают активную фазу информационной операции "Перун". Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и "создать условия для решения задач" так называемой сво. Проведение операции "Перун" также происходит на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ", - сказано в сообщении.

К ней привлекаются подразделения "федеральной службы войск национальной гвардии" РФ и шпионы российской разведки.

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В ГУР отмечают, что речь идет о вражеском плане по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины. И, как всегда, будет оправдание агрессии РФ против Украины, распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на порабощенных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ. По данным нашей разведки, из украинцев и дальше будут формировать в российском и европейском медиапространстве образ "нацистов".

"По российской методической спецслужбы кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом как уже давно известные, так и только что придуманные фейковые нарративы: о якобы планировании государственного переворота в Киеве, обвинения Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе", - сообщает ГУР Минобороны Украины.

При этом пиком активизации пропагандистских мероприятий определен день так называемых выборов президента РФ, а завершить операцию "Перун" оккупанты планируют до 30 июня 2024 года.

"Перун" - новая спецоперация РФ против Украины

Как сообщал УНИАН, в феврале 2024 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало о начале активной фазы информационной операции государства-агрессора России под названием "Перун".

В рамках этой операции враг планировал привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для Кремля позиций.

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