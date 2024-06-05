Зафиксировано с утра уже более 80 атак, бои сейчас продолжаются в частности возле Волчанска, Невского, Сокола.

Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации о ситуации на фронте по состоянию на 19.30 вечера 5 июня.

Отмечается, что в настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 81.

На Харьковском направлении российские захватчики сегодня пять раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеские атаки украинские защитники успешно отбили, одна, в районе Волчанска, – продолжается. Противник за сегодня потерял на направлении 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, семь БпЛА, шесть единиц спецтехники и четыре вражеских склада с боеприпасами.

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Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Чернещины – продолжаются боевые действия. В общем, на направлении состоялось 12 штурмовых действий. 10 атак уже отбито. По состоянию на сейчас враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожено три российских боевых бронированных машины и автомобиль.

На Лиманском направлении враг сегодня провел 7 атак. Сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу – там продолжаются боевые действия на четырех локациях. Еще один бой идет возле Невского.

"Покровское направление остается самым горячим. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 19. Активно российские террористы продолжают давить в районе Сокола", – информирует Генштаб.

По официальным данным, враг здесь несет потери в живой силе – за сегодня это уже 354 человека. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, три ББМ, семь пушек, наземный дрон и автомобиль. Повреждены еще 13 единиц различной военной техники захватчиков.

На Ореховском направлении враг давит в районах Малой Токмачки и Щербаков – за сегодня отбито уже пять вражеских атак.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, отмечает Генштаб.

"Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают попытки оккупантов продвигаться в глубину территории Украины, наносят врагу огневое поражение", – говорится в сообщении.

Война в Украине – ситуация на фронте

Сегодня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что выехал в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях.

Он рассказал, что сейчас враг сосредотачивает основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины в районе Волчанска и на подступах к Часовому Яру.

При этом на других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта.

Как отметил Сырский, ситуация на Харьковском и Купянском направлениях является сложной, но в то же время есть все шансы изменить обстановку в свою пользу.

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