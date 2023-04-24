Шесть из них были уничтожены на восточном направлении.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о сегодняшнем "урожай" из вражеских беспилотников на восточном и южном направлениях.

Как проинформировал в Telegram командующий ВС ВСУ Николай Олещук, по состоянию на 18:00 24 апреля уничтожено девять БпЛА российских оккупантов.

"Шесть ударных "Shahed-136/131" на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток" и три - в зоне ответственности воздушного командования "Юг" - два ударных "Ланцет" и один БпЛА оперативно-тактического уровня", - сообщил он.

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Как сообщалось, днем ранее украинские защитники ликвидировали на южном направлении 4 российский дрона-камикадзе и разведывательный дрон.

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В своей вечерней сводке сегодня, 24 апреля, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Также были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника разных типов.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

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