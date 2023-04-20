54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном дворе.

Из-за российских обстрелов в Запорожской области погибли два человека, еще один - получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале. "Убили, травмировали, изувечили судьбы мирных людей - итоги террористических ударов по линии разграничения. Российский снаряд унес жизнь семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном дворе", - отметил он.

Кроме того, по словам Малашко, во время артиллерийского обстрела в Каменском травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей.

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"Эвакуационная группа уже доставила ее в медицинское учреждение, где оказывается вся необходимая помощь", - уточнил глава ОВА.

Обстрелы Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 19 апреля из-за российских обстрелов погиб один мирный человек, еще 11 - получили ранения.

В частности, российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ударные БПЛА, тактическая авиация).

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