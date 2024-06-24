В областном центре после вражеского удара продолжается ликвидация пожара.

Российские оккупанты атаковали Одессу, попав по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется", - написал он и отметил, что в городе продолжается ликвидация пожара.

Ранее же сегодня Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги из-за ракетной опасности.

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Как сообщал УНИАН, весной 2024 года российская армия несколько раз атаковала Одессу баллистическими ракетами. Удары приводят к значительным разрушениям и жертвам. В частности, 29 апреля был нанесен удар по прибрежной зоне Одессы - по одному из элитных районов города.

28 мая также была одна из ряда атак российских оккупантов по Одессе. В городе прогремел мощный взрыв. Враг мог нанести удар по городу баллистикой. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко впоследствии сообщил, что по Одессе были применены две баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер".

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