Роман Свитан: Бахмутский гарнизон выполнил задачу - уничтожил самое большое количество россиян

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью УНИАН рассказал о том, почему все чаще над Россией стали летать беспилотники, а также ответил, почему россиянам уже нужно начинать искать себе бомбоубежище.

Что произошло в Брянской области? Какие могут быть версии произошедшего и кому это выгодно?

Так сложилось, что я лет 30-40 назад в Климово, что как раз в том районе, летал, учил курсантов. Там был аэродром, на базе которого сейчас воинская часть. Хорошо знаю этот регион. Интересно, что он населен в основном не россиянами, а беларусами и украинцами. Там даже названия сел украинские, украинский говор, украинский язык. Естественно, в таком районе начинать какое-то освободительное движение - самый оптимальный вариант. Оно, скорее всего, там и началось. На протяжении целого года мы видим взрывы военных объектов от Сахалина до Москвы - это все работа освободительных сил РФ, которым не нравится этот оккупационный режим Путина и российская империя. Есть уже очень много русских и национальных движений на территории России. Они могут базироваться в другом месте, а выполнять свои задачи на территории РФ. Скорее всего, в Брянской области была одна из таких групп. Естественно, Украина к этому никакого отношения не имеет. Это чужое государство, и мы пока не принимали решение туда заходить.

То есть кремлевского сценария провокаций под другим флагом вы пока не увидели? Несколько недель назад о таких провокациях предупреждали и украинские разведчики, и ВСУ.

Однозначно нет. Дело в том, что не выгодно россиянам выполнять такого рода действия, ведь им придется отвлекать силы с фронта. Это больше нам выгодно, если возникнут какие-то такие инциденты. Те воинские части, которые идут с Беларуси, как раз проходят через Климово. Если их придется там оставить, они не дойдут до Бахмута.

Очень показательной была реакция Путина: он что-то промямлил, процитировал Ушинского. Не похоже было на подготовленную реакцию. Но воспользоваться этим Кремль может? Например, им нужно сейчас объявить новую частичную мобилизацию.

А им не надо ее объявлять. Она идет непрерывно по трем направлениям: набираются срочники, раздаются повестки и набираются люди по мобилизационным картам, с прошлого года не закрывается поток под контрактную армию. Смысла нет им объявлять что-то новое. Это может быть использовано в качестве подъема для информационного потока, но не более того.

А вот то, что они задержат российские части или снимут их с фронта - это довольно неплохо. Это как раз то, что и нужно было. Если бы это было нашей операцией, с данной точки зрения это был бы хороший ход.

Кто запускает БПЛА над РФ

Обстановка обостряется в самой РФ и в Беларуси. В последнее время беспилотники все чаще и чаще стали летать, падать в районах военных объектов, баз с топливом, аэродромов. Это что за история? Что за процесс происходит?

Исходя из тех кадров, которые показывают россияне, там замечены были стандартные беспилотники самолетного типа 2х3 метра. Их выпускает около десятка стран. Они легкие в производстве, дешевые. Будем говорить, что некие добрые люди наладили производство таких беспилотников, поставили на поток. Естественно, они в достаточном количестве сейчас есть. БПЛА самолетного типа может нести до 20 кг взрывчатки - мины, выстрелы к РПГ. Очень хорошо он выполняет наводку, выходит на цель, эффективная площадь рассеяния маленькая, потому его практически не видят локаторы. Беспилотник выполняет сброс боевого снаряжения и дальше может просто падать.

Можно уже говорить о том, что началась тактика "мелких порезов" в разных местах?

Это она и есть. Дело в том, что ПВО у России просто не существует. Невозможно объять эту страну, она очень большая, поэтому для закрытия неба им нужны десятки, может сотни тысяч ЗРК. Это нереально выполнить. Если ставить задачу, то за сто лет их собрать невозможно. Поэтому они просто не обороняют. Все ЗРК, которые есть, сейчас либо на фронте, либо точечно прикрывают критические места. Поэтому вот такие летательные аппараты летают по России как у себя дома.

Россиянам нужно однозначно бояться. Они будут как-то пытаться эти беспилотники сбивать. Дело в том, что до выхода на военный объект его могут сбить какие-то системы ПВО, самолеты, истребители. А это все уже может упасть и на головы мирных жителей. В этом смысле россиянам надо уже искать бомбоубежище и реагировать на звуки воздушной тревоги.

Ситуация на Бахмутском направлении

Давайте перейдем к событиям на фронте. Длительное внимание приковано к Бахмуту. Уже периодически начинает звучать в медиа то, что ВСУ могут выйти из этого города, но пока Украина полностью его контролирует. Как вы опишите обстановку там на сегодняшний момент?

Очень тяжелая обстановка. Особенно в последние две недели, когда россияне бросили все силы, которые у них только были. Они усилил "Вагнер" линейными частями, подтянули определенную артиллерию, вышла авиация. Сам по себе укрепрайон невыгодно оставлять нашим войскам. Дело не в городе, а именно в укрепрайоне. Это тандем между Часов Яром и Бахмутом - два гарнизона, которые друг друга прикрывают.

Выход за Часов Яр откроет россиянам дорогу в сторону Дружковки, Краматорска и Славянска.

Может быть принятое решение о выходе из Бахмута с последующим подъемом и удержанием кряжа в районе Часов Яра. Хотя оптимальный вариант - это как раз держать этот тандем. Все зависит от той оперативно обстановки, которая складывается.

Битва за Бахмут уже очень много задач решила на этой войне?

Первая задача любой армии - это нанесение максимального урона армии противника. Это не освобождение территорий, не освобождение некоторых частей, а уничтожение армии противника. Все остальное идет как следствие первой задачи. В район Бахмута россияне сначала подтягивали регулярную армию, потом ЧВК, атаковали живой силой.

Именно в районе Бахмута мы в последнее время уничтожали самое большое количество россиян.

На данный момент бахмутский гарнизон выполнил задачу - именно бахмутский гарнизон уничтожил самое большое количество россиян, если считать по времени работы на одной точке. Там ребята просто герои. А вот по дальнейшему использованию этого гарнизона решение будет принимать уже военное руководство на местах.

Это мы еще не говорили о том, как бахмутская оборона стимулировала наших международных партнеров к передаче новых видов вооружений.

Да, это косвенно, но важно.

Если посмотреть на другие участки фронта, то могут ли чем-то россияне похвастаться? Планы Кремля по захвату Донбасса и части Харьковской области уже проваливаются?

Нет, они еще будут пару недель. Сейчас они выходят где-то на максимальный уровень давления, и в таком режиме еще пару недель смогут поддерживать наступательные действия. В направлениях Купянска, Сватово, Кременной может быть даже какое-то увеличение, например, если подойдет штурмовая авиация, техника. Но двигаться по полям там, конечно, очень сложно. А с помощью авиации они могут хотя бы попытаться выполнить определенные задачи по поражению наших войск.

В районе Угледара российские бронетанковые группы понесли мощный разгром. Там было потеряно больше полка танков, было уничтожено две бригады морской пехоты - 155-я и 40-я. Были хорошо потрепаны "Донские казаки", которых кинули на подкрепление. Но давление не уменьшается, однозначно. Еще пару недель они так будут держаться, может быть даже с увеличением. Будет гореть Авдеевка, Марьинка, Белогоровка. Где-то до середины марта точно. К концу марта они пойдут на спад, так как нет сил и средств, которые могут питать такого рода наступательные действия. Я думаю, к концу марта или в апреле начнутся уже наши наступательные действия. Лучше их начинать даже после середины апреля. Привязываться надо к Пасхе, которая отрезает определенный период холодов и слякоти.

Вы не первый эксперт, от которого я слышу, что именно подходящей погоды ждут ВСУ. О планах идти весной в контрнаступление говорит и высшее политическое руководство: и Зеленский, и Буданов, и Резников. У нас действительно с оружием все уже так хорошо, что только потепления нужно ждать?

С оружием хорошо никогда не бывает нигде, так как много оружия никогда не бывает. Есть определенные минимальные цифры, которые заявляет наши руководство, - их обязались обеспечить наши партнеры. Где-то к середине-концу марта эти цифры будут обеспечены. Но еще раз повторюсь, что оптимальный вариант - это начинать по сухому. Сейчас россияне вязнут в черноземе. Сам донецкий чернозем - это страшная вещь. Танк может по башню в него закопаться, и не вытащить его ничем. Особенно на Донбассе и в приазовских степях.

Мы говорили с вами о том, что в России все больше "хлопков" и взрывов, организованных добрыми людьми. Похоже, ситуация такая разворачивается и в Крыму. Недавно американский генерал Бен Ходжес озвучивал вероятный план освобождения Крыма. Он говорил, что сначала должны быть дальнобойные удары по военной инфраструктуре, и затем уже физический заход на остров.

Это будет оптимально. Ходжес - отставной генерал, то есть у него конкретный военный подход к освобождению, к силовому освобождению Крыма. Он очень правильно все разложил, тут ему честь и хвала. Для того, чтобы уменьшить наши потери или свести их полностью на нет, оптимальный вариант - это уничтожить крымские гарнизоны дальними средствами поражения. Всего есть около 150 таких гарнизонов. Однозначно уничтожить нужно и Крымский мост. Через 2-3 недели там не останется оперативного запаса боеприпасов, и россиянам придется оттуда уходить разными средствами. Потом уже придется решать вопрос фронтального захода штурмовыми группами, без этого никак. Штурмовые бригады будут защищать Крым уже от коллаборантов и оставшихся россиян, и будут передавать управление нашему правительству.

Давайте обсудим еще одну "нагревающуюся" точку" - это Молдова, Приднестровье. Что там происходит? Какие вы видите варианты развития событий? Чем это грозит Украине в военном плане?

В военном плане Украине ничего не грозит со стороны Молдовы, а вот в Молдове есть определенные угрозы со стороны так называемой "Приднестровской народной республики". Если те протесты и процессы, которые сейчас запущены, выльются в какие-то стычки с применением оружия, туда может подключиться российский контингент.

Если президент Молдовы попросит у нас военной помощи, после этого мы можем вмешаться и зачистить "ПМР" за пару недель. 2 недели нам хватит, чтобы уничтожить российские войска в "Приднестровской Молдавской Республике". Но еще раз повторюсь, что это может быть только по просьбе правительства Молдовы.

Пока Майя Санду выпустила только обращение за мир во всем мире, но если предположить, что она все же попросит об этом Украину, насколько это оттянет наши силы?

Ничего не оттянут. Они и так там уже находятся. Нам приходится держать определенный контингент войск, который очень нужен сейчас на линии фронта. А нам приходится держать его, при чем растянутым по всей границе с Молдовой. Там несколько бригад ребят зависли.

Диана Шароди, Алексей Лихман