В ГУР отметили значительное увеличение военного контингента на украинском полуострове.

Российская Федерация за последние полгода увеличила военный контингент в оккупированном Крыму. Такие действия Москвы угрожают не только Украине, но и Европе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, за весну-лето РФ стянула в Крым и на Донбасс значительный военный контингент.

"Восьмой год Украина сдерживает российскую агрессию. Мы фиксируем стягивание российских войск и оружия к нашим границам и на оккупированные ею территории Востока и Крым", - говорится в сообщении.

При этом Буданов указал, что Россия с первых дней захвата превращала украинский полуостров в военную базу.

Читайте такжеКулеба прокомментировал реакцию Москвы на саммит "Крымской платформы": "Там пылает""С первых дней оккупации Кремль превращает Крымский полуостров на военную базу для контроля над Черным и Азовским морем, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украине и нашим натовским союзникам. Мы наблюдаем, как угроза не только Украине, но всей Европе, растет с каждым днем​", - отметил военный.

При это он подчеркнул, что "Крым будет освобожден, а преступники – наказаны", потому что Украина готова "к борьбе до полной деоккупации полуострова".

Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что международные партнеры Украины считают Крымскую платформу по деоккупации полуострова большим поражением России.

Автор: Анастасия Горбачева