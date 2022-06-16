Сейчас россияне пытаются на острове Змеиный разместить ПВО, которое прикрывало бы всю черноморскую флотилию.

Россияне обустраивают фортпост ПВО на острове Змеиный.

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире телеканала "Freeдом" сообщил о намерениях оккупантов, пишет ТСН.

"Всю черноморскую группу военных кораблей РФ прикрывал в вопросах ПВО ракетный крейсер "Москва". Он обеспечивал условную защиту. Но утонул он именно от того оружия, от которого должен был защищать все остальные корабли флотилии. Сейчас они пытаются на острове Змеиный разместить ПВО, которое прикрывало бы всю черноморскую флотилию. На своих кораблях они размещают сухопутные военно-зенитные комплексы Тор-М2, которые попытаются использовать для повышения защитных свойств военных кораблей флотилии", - сообщил Коваленко.

Он добавил, что в основном российские военные корабли в Черном море имеют очень слабую собственную ПВО. Некоторые из них уязвимы даже для ударных беспилотных аппаратов Bayraktar TB2.

"Для них это проблема. Но они напуганы еще и тем, что имеют в виду, что военные силы Украины предпримут попытку десантирования на острове Змеиный. Поэтому обустраивают границы для защиты от десанта. Свозят туда технику. Но сможет ли такой форпост выдержать обстрел противокорабельными ракетными комплексами, наносящими удары и по сухопутным объектам?.. Я сомневаюсь", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия укрепляется на острове Змеиный и оставляет там свои десантные корабли.

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