Для ограничения надо менять законодательство в "космических" государствах.

США могли бы ввести ограничения на продажу спутниковых снимков украинской территории. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил офицер ВСУ, радиоинженер, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов, комментируя данные прессы, что дальние ракетные удары по Украине Россия, вероятно, наносит с использованием данных спутниковых снимков, купленных у американских компаний.

"Я думаю, что это возможно. Для этого надо предложить какие-то законы. Когда была атака на башни-близнецы в Нью-Йорке (террористический акт 11 сентября 2001 года, – ред.).., после этого почти сразу были приняты законы, в которых было очень много ограничений и даже ущемлений прав человека. Потому что Америка тогда чувствовала, что на нее напали, а потому надо как-то обороняться", – отметил эксперт.

По его словам, если бы сейчас США таким же образом смотрели на ситуацию в Украине, то они могли бы ввести ограничения на продажу спутниковых снимков украинской территории. Для этого надо менять законодательство – и не только в США, но и в других "космических" государствах.

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"Я думаю, что руководству Украины надо ставить такие вопросы перед нашими партнерами", – считает Касьянов.

Радиоинженер также пояснил, что есть высокоточные спутниковые снимки, которые никому не продаются, они только для американской армии. У россиян есть свои спутники, но чтобы иметь координаты с точностью плюс-минус один метр, их недостаточно. Точность запрещенных к продаже спутников – сантиметровая, а разрешенных – именно один-два метра. И пока нет законных ограничений, чтобы их не продавать.

Он добавил, что в России также есть спутники, которые ведут наблюдение и разведку, фотографируют наши объекты. Но эти советские или российские спутники не имеют такой точности, чтобы навести на небольшого размера объект, в частности, на военную технику, допустим, Patriot, HIMARS. К тому же у россиян не такая широкая полоса, которую они просматривают своими оптическими приборами.

"И это не только проблема для российских наводчиков ракет. Это такая же проблема и для нас. Поэтому россияне, как и мы, ищут любые другие достоверные разведданные и покупают данные, которые есть в открытом коммерческом доступе. И мы тоже покупаем. Здесь нет проблемы и никакого секрета. Просто надо платить деньги и получить эти данные. Их можно получить не на Москву, а, например, российский разведчик сидит в Нидерландах, может заказать эти данные, а потом переслать уже в Генштаб Вооруженных сил РФ", – подытожил эксперт.

Продажа России спутниковых снимков Украины

Ранее УНИАН писал, что дальние удары России с помощью крылатых ракет, скорее всего, наносятся с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями. Спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель прилетает ракета. Иногда после этого другой спутник делает дополнительные изображения, возможно, для проверки степени ущерба.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что россияне могли покупать спутниковые снимки Украины у американских компаний. Эти снимки использовались для нанесения ударов по украинским городам. По его словам, все страны покупают, и Украина в том числе. Это чисто коммерческая услуга.

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