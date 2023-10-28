Россия пытается защитить аэродром Бельбек под Севастополем (временно оккупированный Крым) рядом систем ПВО и РЛС, которые довольно "активны".
Об этом сообщил OSINT-проект Radio & Nukes, опубликовав спутниковые снимки, датированные 26 октября.
"Изучен радиолокационный периметр вблизи авиабазы Бельбек в Крыму, Украина. Он выглядит довольно активным", - говорится в сообщении проекта.
Выявлены следующие системы:
- 2 РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У.
- 1 РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономного типа 96Л6.
- 1 радар подхода RSP-27, которые используют для помощи самолетам при посадке, а не как ПВО.
- 1 комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".
Также на одном из кадров показана зона прямой видимости радаров на этой площадке.
Реально ли для Украины установить огневой контроль над Крымом
Ранее в Defense Express оценили заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина со временем добьется огневого контроля над территорией Крыма. На втором парламентском саммите Крымской платформы 24 октября гарант Украины назвал это "вопросом времени".
В то же время военный эксперт Иван Киричевский пояснил, что это не дословный термин - заявление Зеленского не значит, что Украина уничтожит все "что движется" на временно оккупированном полуострове. Он уточнил, как именно ВСУ могут установить огневой контроль над Крымом.