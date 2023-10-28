Мониторинговая группа назвала ряд выявленных комплексов ПВО и РЛС.

Россия пытается защитить аэродром Бельбек под Севастополем (временно оккупированный Крым) рядом систем ПВО и РЛС, которые довольно "активны".

Об этом сообщил OSINT-проект Radio & Nukes, опубликовав спутниковые снимки, датированные 26 октября.

"Изучен радиолокационный периметр вблизи авиабазы Бельбек в Крыму, Украина. Он выглядит довольно активным", - говорится в сообщении проекта.

Выявлены следующие системы:

2 РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У.

1 РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономного типа 96Л6.

1 радар подхода RSP-27, которые используют для помощи самолетам при посадке, а не как ПВО.

1 комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".

Также на одном из кадров показана зона прямой видимости радаров на этой площадке.

Реально ли для Украины установить огневой контроль над Крымом

Ранее в Defense Express оценили заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина со временем добьется огневого контроля над территорией Крыма. На втором парламентском саммите Крымской платформы 24 октября гарант Украины назвал это "вопросом времени".

В то же время военный эксперт Иван Киричевский пояснил, что это не дословный термин - заявление Зеленского не значит, что Украина уничтожит все "что движется" на временно оккупированном полуострове. Он уточнил, как именно ВСУ могут установить огневой контроль над Крымом.

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