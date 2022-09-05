Оккупанты, вероятно, будут создавать иллюзию массированного наступления.

РФ может готовить новые удары сразу по трем направлениям. По словам военного эксперта Олега Жданова, так Кремль попытается создать иллюзию наступления и еще больше втянуть в полномасштабное вторжение Беларусь.

Об этом он рассказал в эфире "Фейгин.Live".

"Я рискну предположить, что готовится удар с трех направлений. Мы наблюдали эшелоны с техникой и вооружением в районе Ростова, в районе Таганрога. И эшелон сейчас наблюдается, который движется из Беларуси в сторону нашей границы, к Брестской, кажется, области", - заявил Жданов.

Он также рассказал, какие войска РФ может задействовать для новых ударов. По мнению Жданова, ради этого Кремль перебросил в состав третьего армейского корпуса военных, которые ранее должны были "прикрывать" Москву.

"Я могу предположить, что они корпус этот расчленили на несколько частей, вот эти, там, около 10 тысяч, которые они сформировали. Кстати, корпус формировался на базе первой танковой армии, которая была "прикрытием" Москвы", - сообщил эксперт.

По словам Жданова, сейчас РФ заводит часть военных через временно оккупированный Крым. Также, как предположили в Генштабе, Кремль перебрасывает силы на Запорожское направление и на Донбасс.

"Удар на Запорожском направлении. В направлении, допустим, Орехова или Запорожья. Удар на Донбассе - Авдеевское и Бахмутское направление, на Северск и Бахмут. И вооруженная провокация на границе Беларуси и Украины... Батальонно-тактическая группа пойдет в наступление, ей пожертвуют и она пойдет как бы в разведку боем на беларусско-украинской границе", - пояснил Жданов.

Эксперт также отметил, что так РФ будет пытаться создавать иллюзию массированного наступление. В Беларуси к границе с Украиной идет техника без опознавательных знаков, но в ночь перед нанесением удара Путин может приказать нанести на нее знаки Минска. Так диктатор попытается еще больше втянуть Лукашенко в полномасштабное вторжение. Однако он, как считает Жданов, может и дальше оставаться на своих позициях "невмешательства".

Сейчас же возле украинской границы идут учения, напомнил эксперт. РФ и Беларусь отрабатывают сценарий захвата Житомирской и Волынской областей. Едва ли Кремль перейдет от "репетиции" к реальным действиям, отметил Жданов, однако исключать этого все равно не стоит.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ готова к новым "жестам доброй воли", но с Крымом и Донбассом это не "прокатит".

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