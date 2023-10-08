С начала суток в Херсонской области ранения получили 16 человек, в том числе - младенец.

С начала суток на Херсонщине ранения получили 16 человек, в том числе - младенец.

По данным Херсонской областной военной администрации, под обстрел попал Берислав. В городе травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина. Также попадание произошло в Херсоне – российские военные попали в территорию вблизи церкви.

В результате ранены три человека - две женщины 82-х лет и еще одна 74-летняя жительница областного центра. Отмечается, что эти женщины смогли сами обратиться за медицинской помощью.

Впоследствии из-за очередного российского обстрела пострадал ребенок в поселке Киндийка.

"Ранение получила 11-летняя девочка", - говорится в сообщении. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в ТГ, что у девочки - многочисленные повреждения: взрывная и черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, открытый перелом левой плечевой кости. Также множественные осколочные ранения грудной клетки и шеи.

"Девочка в коме", - добавил чиновник.

Всего с начала суток в Херсонской области ранения различной степени получили 16 человек, среди которых - 9-месячный ребенок.

ОВА также обнародовала видеозапись последствий ударов по жилым домам. На ней зафиксированы разрушенные дома – частные и многоэтажки, обгоревшие машины, обломки на улицах, комментарии людей, переживших эти удары, и тому подобное.

Удар по Херсонщине

С 7 на 8 октября 2023 года российская армия наносила удары по правобережной Херсонщине. Сообщалось, что из-за российских ударов травмированы 11 человек. Повреждены дома, машины, газораспределительные сети. Пострадали люди всех возрастов, среди них 33-летний медик Красного Креста, 27-летняя женщина и ее 9-месячная дочь.

Около 01:00 армия РФ из артиллерии обстреляла Херсон. Под вражеским обстрелом оказались Корабельный и Суворовский районы города.

За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов по Херсонской области, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. Только по Херсону враг выпустил 18 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, транспортную базу в Херсонском районе, предприятие в Бериславском районе. Вчера из-за российской агрессии ранения получили три человека.

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