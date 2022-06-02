Исключительно с целью личной наживы они забирали частное имущество: от нижнего белья и одежды до крупной бытовой техники.

Десятерым военным РФ сообщено о подозрении в разграблении имущества мирных жителей Бучи.

Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.

По данным следствия, с 24 февраля по 31 марта военнослужащие воинской части нацгвардии РФ во время оккупации Буче занимались разграблением ценностей местного населения. Исключительно с целью личной наживы они забирали частное имущество: от нижнего белья и одежды до крупной бытовой техники.

После освобождения территорий Киевской области, оккупанты, отступив в Беларусь, из г. Мозырь пересылали награбленное в Украине имущество почтовыми отправлениями своим родственникам.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, ранее бывшая уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что российские оккупанты продолжают мародерствовать на территориях Украины. Враг ворует не только зерно, стиральные машины и сковородки, но и вывозит металлопродукцию из Мариуполя.

Так, в Ростов-на-Дону должен был отправиться корабль с тремя тоннами груза. По информации омбудсмена, до российской оккупации на территории порта в Мариуполе было до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 миллионов долларов.

При этом оккупанты пытаются сделать вывоз награбленного более удобным для себя и начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе.

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