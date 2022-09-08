По итогам встречи уже можно будет понять, сможет ли Украина деоккупировать Херсон до конца этого года.

Сегодня, 8 сентября, состоится пятая встреча в формате Рамштайн. Западные страны-союзники Украины обсудят и решат, какое оружие получат наши защитники. Военный эксперт Олег Жданов назвал спорные темы в вопросе новых поставок и отметил, что по итогам встречи все смогут понять, успеют ли ВСУ деоккупировать Херсон до начала холодов.

Своим мнением о том, что будет происходить на "Рамштайн-5", он поделился в эфире телемарафона.

Жданов отметил, что встреча будет проводиться в формате "глаза в глаза", то есть министры будут конкретно решать, когда и в каком количестве Украине предоставят новое оружие. Однако все равно существуют спорные моменты и их много, считает эксперт.

Так, Украина просит авиацию. Советских образцов уже нет, потому Западу придется определяться, давать ли нам современную авиацию. Помимо этого, спорным остается вопрос поставок танков. Пока неясно, дадут ли Украине больше бронемашин.

Не менее важным вопросом является поставка противоракетных комплексов. Украина просит о таких поставках с марта, так как над нашей страной нужно "закрывать небо" от российских ракет. По словам Жданова, один ПРК уже даст Германия, а в США решили предоставить нам шесть систем NASAMS. Однако все упирается в сроки. Украине важно понимать, когда именно мы сможем получить новое вооружение.

Если мы получим конкретные даты поставок вооружений, но не единичных, а бригадных комплектов, отметил Жданов, то тогда станет известно, успеют ли ВСУ "выбить" оккупантов с Херсонщины до конца года и наступления холодов. По мнению эксперта, события на юге и Харьковщине показывают Западу, что наши военные умеют пользоваться оружием, могут "громить" российские войска. И на встрече "Рамштайн-5" это должны понять.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ОП рассказали, какое оружие для контрнаступления попросит Украина на встрече в формате Рамштайн.

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