Россияне в панике уезжают подальше от атакованного объекта.

Ночью 21 октября БПЛА поразили секретный российских объект - воинскую часть ракетных войск неподалеку от города Торопец в поселке Октябрьский в Тверской области, пишет ВЧК-ОГПУ со ссылкой на местных жителей.

"Люди сами уезжают подальше от атакованного ночью объекта на всякий случай… Все из-за того, что ракеты, которые там могут храниться, при детонации сотрут в труху десятки километров в округе", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, часть секретная, окружена забором.

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"В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если у них бы взорвалось, то на 30 километров вокруг все снесло бы. Говорят, там на боевом дежурстве ракета "Сатана" ("Сармат") стоит. Через часть раздолбанная железная дорога проходит, которая не отмечена на карте. Вроде как по ней ракеты наши и северокорейские гоняли на склад да обратно", - заявил собеседник.

Удар по арсеналу РФ в Тверской области 21 октября

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, ночью 21 сентября Силы обороны Украины ударили по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, недалеко от населенного пункта Октябрьский.

Сообщалось, что фиксируются пожары и детонация.

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