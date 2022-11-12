По словам эксперта, уже не раз говорилось, что Херсон может стать точкой, где кончится правление Путина.

Президента РФ Путина уже начали "сливать". Диктатор стал нерукопожатным, с ним никто не будет говорить. А потому он может потерять власть уже в ближайшие дни.

Таким мнением в эфире нового выпуска проекта "Аргумент" поделился писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что у РФ нет никакого плана, Кремль действует впопыхах.

"Я думаю что у них нет сейчас сценария, потому что в России нет ни стратегии, ни тактики... Все, что они делают последние два-три дня, вот это отступление из Херсона, все впопыхах, второпях, то есть прямо сейчас принимаются с места решения. И вообще уже последние несколько месяцев у них нет ни стратегии, ни тактики. Что утром решили, то и делают. Сейчас у них закончился определенный этап жизни. Закончился этап под названием "Мы ждали G20, вдруг разрулится, мы ждали, вдруг сможем договориться и обменять Херсон", - рассказал Шейтельман.

Однако у РФ ничего не получилось, ничего не "разрулилось". А потому, отмечает Шейтельман, им приходится выбирать новую тактику. Конечно, отметил политтехнолог, РФ все еще хочет уничтожить инфраструктуру Украины, однако есть еще дипломатическая составляющая.

"Но мне кажется, сейчас россияне подошли к переломному для себя этапу, когда им придется принимать еще одно тяжелое решение. И это уже вам не Стремоусов, это уже, думаю, сам Путин. В смысле его ждет нелегкая судьба, его явно должны лишить части полномочий, а возможно и всех полномочий", - считает Шейтельман.

По словам эксперта, уже не раз говорилось, что Херсон может стать точкой, где кончится правление Путина. Однако не стоит ждать, что все закончится тем, что РФ объявит о смерти диктатора. Все закончится раньше, считает Шейтельман. У Путина просто отберут рычаги правления, ему запретят принимать решения, общаться с политиками и другими странами. Этот процесс может занять несколько месяцев.

"Сейчас мы должны внимательно следить за руками Патрушева... И я вам так скажу, если Патрушев в ближайшие пять дней поедет в Китай, или же он сделает то же самое через 10 дней, это будет означать, что он поехал сливать Путина", - считает Шейтельман.

Сам диктатор едва ли хочет отдавать власть. Однако теперь его никто не будет спрашивать, отметил эксперт.

"Я не верю что Путин готов хоть кому-то отдать свою власть, вообще не верю абсолютно. Но у Путина можно забрать эту власть, его никто уже спрашивать не будет... Зеленский просто вслух сказал, что мы с Путиным не будем говорить. А Байден по факту не будет говорить с Путиным. Зачем? Ну это не нужно ему, он не может сидеть рядом с убийцей. Он называл убийцей, мясником... ", - добавил Шейтельман.

Путин теряет власть

Ранее Шейтельман уже заявил, что судьба России будет решаться мировыми лидерами на G20. Путин отправляет вместо себя главу МЗС Сергея Лаврова, которого не допустят к обсуждению за одним столом с главами государств.

"Можно ли обсуждать Россию без России? Уже можно. Россия сама вывела себя из игры дипломатически. В том числе таким простым решением как то, что Путин не едет на G20. Он не едет, и что мы теперь не будем их обсуждать на G20? Будем. Туда поедет Лавров. А Лаврова пустят за один стол с Байденом, Си и Шольцем? Не пустят, он человек низкой должности", - отметил Шейтельман.

По данным The Washington Post, после потери Херсона Путин мог начать готовиться к сделке с Украиной. Президент РФ вряд ли согласится вывести войска из Украины или отойти на рубежи 23 февраля, ведь это станет для него политическим крахом.

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