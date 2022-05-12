Военные расчеты российского диктатора Путина свидетельствуют о том, что он пытается избежать боевого столкновения с Альянсом.

Российская Федерация вряд ли хочет воевать с НАТО, поскольку на протяжении почти трех месяцев армия страны-оккупанта все еще пытается достичь целей в Украине.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Конгрессе, цитирует Reuters.

"Когда вы смотрите на расчеты Путина, моя точка зрения... такова, что Россия не хочет вступать в конфликт с альянсом НАТО", - заявил Остин.

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Путин во время выступления на параде 9 мая заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО.

"В декабре прошлого года мы предлагали заключить договор о гарантиях безопасности. Все впустую... Страны НАТО не захотели услышать нас, у них были совсем другие планы. Нам угрожали вторжением на наши территории, в частности в Крым. Было очевидно, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным. Опасность росла с каждым днем, Россия дала предупредительную отпор агрессии", - заявил тогда Путин.

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