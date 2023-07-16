Для Европы Россия сейчас угроза, отметила спикер партии "Зеленые" по вопросам внешней политики, миграции и прав человека.

Тот бред, который российский диктатор Владимир Путин говорит об Украине, похож на безумия лидера нацистской Германии Адольф Гитлер в отношении Польши.

История способна повторяться в разных вариациях, а признаки фашизоидных, фашистских систем очень похожи, рассказала спикер австрийской партии "Зеленые" по вопросам внешней политики, миграции и прав человека Ева Эрнст-Дзиджич во время интервью "Укринформу".

"...если мы внимательно прислушиваемся к тому, что говорит Путин, то он говорит, что Украина не имеет права на существование. Что Украина не существует. Что мы сейчас ассимилируем всех украинцев и превратим их в россиян. Что мы нападаем на суверенное, независимое государство, не соблюдаем никаких законов и просто делаем со страной то, что хотим, потому что мы считаем, что они не имеют права жить независимо. Что это, как не фашизм? Что это, как не то же самое, что Гитлер говорил о Польше? Для меня - это то же самое", - отметила депутат.

Видео дня

По ее словам, надо признать, что "что весь этот сфокусированный на уничтожении бред Путина подобен безумиям Гитлера своего времени". Эрнст-Дзиджич подчеркнула, что сейчас РФ для Европы - угроза, и европейцам это надо понять.

Война в Украине с РФ продолжается - новости, которые стоит знать

Россияне рано утром 24 февраля 2022 года вторглись в Украину, захватывали мирные населенные пункты и убивали гражданских. Ряд государств-членов ЕС начали активно помогать украинцам, в том числе Польша и Германия.

Австрия придерживается строгого военного нейтралитета, но после резкого обострения ситуации с военными угрозами из-за войны РФ против Украины, решила присоединится к европейской инициативе European Sky Shield, направленной на создание общеевропейской системы противовоздушной обороны.

Справка УНИАН. Адольф Гитлер был теоретиком нацизма и лидером Третьего рейха в 1933-1945 годах. 1 сентября 1939 года гитлеровские войска вторглись в Польшу, и этот день стал началом Второй мировой войны, которая продолжалась до 2 сентября 1945-го.

Вас также могут заинтересовать новости: