Границы Путина перестали быть неприкосновенными, когда он вторгся на территорию соседа, отмечает аналитик.

Прошла неделя с момента начала контратаки Украины в Курской области России, и мы все еще имеем лишь смутное представление о том, что происходит на местах, и еще меньше знаем о целях операции, пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

"Это не обязательно плохо - если мы не знаем, то российским лицам, принимающим решения, возможно, придется гадать, что значительно усложнит их ответ. Много аналитических чернил было пролито на то, какими могут быть цели главного командующего Украины генерала Александра Сырского и его начальника президента Владимира Зеленского. Спекуляции варьируются от повторения успешного наступления на Харьков Сырского в 2022 году для повышения упавшего морального духа дома до того, чтобы заставить Россию отвлечь силы для защиты своих границ или захвата территории для обмена на будущих переговорах", - отмечает аналитик.

По его мнению, у Киева будет много одновременных целей, и он, скорее всего, будет придерживаться того, что будет работать по мере развития событий.

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"Может пройти несколько недель или месяцев, прежде чем мы узнаем, был ли это блестящий, высокорискованный маневр, который изменил направление войны, все больше играя на руку российским преимуществам в живой силе и боеприпасах, или катастрофа, которая вытащила тысячи опытных украинских солдат из уже напряженных оборонительных линий, только чтобы потратить их на тщеславный проект", - пишет он.

Эксперт убежден, что есть по крайней мере один вывод, который западные лидеры должны сделать уже сейчас, потому что такого рода атака была неизбежна в войне между государствами.

"Единственный сюрприз заключается в том, что это произошло так поздно - через два с половиной года после вторжения президента Владимира Путина в Украину - и это в первую очередь из-за западных ограничений на использование подаренного оружия в пределах международно признанных границ России. Теперь украинские войска въезжают в Россию на боевых машинах Bradley американского производства", - считает аналитик.

Он уверен, что абсурдно считать эти границы неприкосновенными с того момента, как Путин отправил через них войска: в тот момент они перестали быть согласованными границами и стали частью поля боя.

"Россия не испытывает угрызений совести, отправляя иранские и северокорейские ракеты и снаряды, не говоря уже о своих собственных, в Украину из глубины российской территории, и нет никаких причин, по которым она должна быть защищена от ответных атак. Это был выбор Путина, а не Зеленского или НАТО, превратить российскую территорию в зону военных действий", - пишет Чемпион.

Он напомнил, что США все еще накладывают некоторые ограничения на использование украинского оружия. Они включают ограничения на запуск подаренных Америкой ATACMS, ракет класса "земля-земля" с дальностью до 300 километров, по России.

"Поскольку Украина уже может свободно поражать отдаленные аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы собственными беспилотниками, определенно пришло время разрешить использовать ATACMS для удара по любой военной цели, которая способствует военным усилиям России. Это особенно верно, если вы хотите честно спорить о переговорах о прекращении войны. Никто не может серьезно утверждать, что Украина стремится завоевать и аннексировать какую-либо часть России; даже удержание недавно захваченной полосы приграничной территории до возможных мирных переговоров было бы очень сложной задачей. Однако самым быстрым способом заставить Путина сесть за стол переговоров для прочного мира может стать демонстрация того, что пока он продолжает свое вторжение, Россия тоже никогда не будет в безопасности от атак или не сможет процветать так, как должна", - добавил аналитик.

Война в Украине - удары по РФ

Зеленский ранее призвал союзников снять оставшиеся ограничения относительно ударов по РФ.

Однако Украина не получила разрешения от Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow в ходе вторжения в Курскую область, рассказал The Telegraph представитель канцелярии британского премьер-министра.

"Позиция Великобритании не изменилась. Мы оказываем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону. Мы однозначно заявили, что предоставленное Великобританией оборудование предназначено для обороны Украины", - отметил собеседник издания.

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