Поражено было также, в том числе 10 артиллерийских средств захватчиков.

В течение суток Вооруженные Силы Украины поразили, в частности пункт управления и два склада с боеприпасами российских оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, сегодня, 13 сентября, Россия нанесла очередной массированный авиационный удар иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131" по Одесской и Сумской областям.

"Основное направление удара - припортовая инфраструктура в городах Измаил и Рени Одесской области. Противовоздушной обороной было уничтожено 34 из 45 вражеских "шахедов", - отметили в Генштабе.

Всего же в течение суток враг нанес один ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглась припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и два - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме того, подразделениями ракетных войск были поражены пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 10 артиллерийских средств, два склада с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы противника.

Война в Украине-потери РФ

Утром сегодня, 13 сентября, в Генштабе заявили, что потери российских оккупантов уже превысили 270 тыс. человек. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 590 захватчиков.

Также растут потери противника в военной технике. Так, в частности танков было уничтожено уже 4 тыс. 584, боевых бронированных машин - 8 тыс. 792, а артиллерийских систем - 5 тыс. 902 единицы.

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