Российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе типа "шахед", из-за этого часть страны охватила воздушная тревога.

Согласно последним данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, беспилотники фиксируют в восточной части Киевщины, на границе Черниговщины и Полтавщины, на севере Полтавщины, в северной части Сумщины, в восточной части Черниговщины и северной части Черкасской области.

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Обновлено в 00:06: В Киеве объявили воздушную тревогу, в направлении города с северного и восточного направлений летят БПЛА.

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