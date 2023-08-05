Противники, в частности, "недосчитались" нескольких танков, отметили в СБУ.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины доложили о поражении дронами-камикадзе очередной партии техники врага - более десяти единиц, и пехоты оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, обнародовав видео с последствиями работы дронов. Так, оккупанты за несколько дней "недосчитались" 2 танков, ЗРК "Оса", БМП, МТЛБ, 7 единиц автотехники, расчета ударных FPV-дронов и БПЛА с системой сброса средств поражения.

Кроме того, поражен вражеский комплекс видеонаблюдения "Муром", склад боеприпасов, 1 единица инженерной техники.

"На этот раз оккупанты за несколько дней "недосчитались": ...взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами", - отметили в СБУ.

Какие потери врага на 4 августа 2023 года - вот что надо знать

Как сообщал УНИАН, в частности, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 620 российских оккупантов, и теперь общие потери личного состава врага пересекли черту в 249 тыс. человек.

Также только за сутки уничтожено 32 единицы артиллерии - максимальный суточный показатель за последние три недели.

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