Что касается раненых со стороны оккупационных войск - это вопрос сложнее, говорят в ГУР.

Вооруженные силы Украины владеют большими источниками информации о потерях российских войск в Украине. Так что данным о почти 53 тысячах убитых россиян точно можно верить.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире FREEДОМ.

"Мы находимся на своей территории и используем различные показатели и источники, и перехваты, и аэроразведку и др. Наши союзники часто используют только физический факт: есть могила - посчитали, нет могилы - не посчитаем. Но мы прекрасно понимаем, что очень часто и считать некого, а многих просто не считают и не собираются. Например, убитых "вагнеровцев" российская пропаганда и генштаб в принципе не считает и не называет цифры потерь. То же самое касается и "лнр/днр", в которых потери огромные, но называют их гораздо меньше. У нас больше источников и понятно, что наши союзники более осторожны в своих оценках. А нашим цифрам верить можно. И 53 тысяч - это 53 тысяч", - говорит Юсов.

Что касается раненых со стороны оккупационных войск - это вопрос сложнее.

"Мы должны понимать, что все расчеты приблизительные, отклонение или небольшая ошибка вполне возможна. Но в целом, принято считать 1 к 3: на каждого убитого рашиста приходится трое раненных. Если мы контролируем территорию и там остался раненый русский солдат и на протяжении часа его не эвакуировали / не забрали, то из 300-го он превращается в 200-го. Поспешное отступление россиян на Харьковском направлении увеличивает так же и эти показатели", - объясняет представитель ГУР.

А с дезертирами еще сложнее. По словам Юсова, можно говорить только о конкретных примерах, когда целые части отказываются воевать.

"В частности, из последнего на Харьковском и Николаевском направлении целые подразделения отказываются идти в бой. А среди мобилизированных из ОРДЛО очень большое количество людей, которые так же отказываются или при любом удобном случае пытаются отступать и бежать - для них нет никакой мотивации, они плохо обучены, плохо организованы и идейно абсолютно не заинтересованы в этой кампании. Российская армия действительно их использует как пушечное мясо. Таких вот отдельных случаев становится все больше и больше", - сообщили в ГУР.

По данным Генштаба, по состоянию на 12 сентября с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 52950 человек личного состава.

Как писал УНИАН, российский оппозиционер Михаил Ходорковский опубликовал информацию о погибших солдатах регулярных войск РФ. Данные он привел, ссылаясь на документ Минфина РФ, который оказался в его распоряжении. Опубликованный документ датируется 26.08.2022, то есть в него не включены данные после контрнаступления ВСУ.

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