На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция Сил обороны Украины.

На восточном фронте российские оккупанты продолжают атаковать позиции наших защитников, но безуспешно, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в течение суток произошло в общей сложности 23 боевых столкновения. В частности, на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

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"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. ... На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Равнополя Донецкой области", – информирует Генштаб.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, на Купянском и Лиманском направлениях - наносил авиаудары.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Действия оккупантов на оккупированной территории - последние новости от Генштаба

Генштаб отмечает, что российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины. В частности, в населенном пункте Мироновский Донецкой области с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье. Также, вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских лиц.

В то же время российские оккупанты продолжают использование гражданской медицинской инфраструктуры временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Раденск Херсонской области российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там на лечении находятся десятки раненых оккупантов.

Ситуация на фронте по состоянию на 24 июля 2023 - это надо знать

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ существенно продвинулись на южном фронте и на Бахмутском направлении.

По ее информации, за все время контрнаступления на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территорий, а за прошедшую неделю на этом направлении силы обороны - более 12 кв. км.

В то же время на Бахмутском направлении за время наступления освобождено около 35 кв. км территории, в том числе за прошедшую неделю - еще около 4 кв. км.

По словам Маляр, на востоке противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Она отметила, что на юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка, Вербовое; Новоданиловка, Работино; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Вербовое; Новоселка, Старомайорское, имели успех.

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