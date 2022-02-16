Сергея Иващенко ранил снайпер неподалеку ДАП.

26-летний боец отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Иващенко ушел из жизни.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Утром в среду, 16 февраля, умер украинский военный родом из Херсонщины Сергей Иващенко.

Он получил пулевое ранение от вражеского снайпера в районе ДАП в декабре 2021 года. Два месяца врачи боролись за его жизнь и в конце концов спасти защитника Украины не удалось.

Прощание с ним состоится завтра, 17 февраля, в селе Преображенка Херсонской области.

Ранее спутники частной компании Maxar Technologies зафиксировали усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ.

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