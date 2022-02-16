В больнице скончался 26-летний военный Сергей Иващенко / скриншот
26-летний боец отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Иващенко ушел из жизни.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Утром в среду, 16 февраля, умер украинский военный родом из Херсонщины Сергей Иващенко.
Он получил пулевое ранение от вражеского снайпера в районе ДАП в декабре 2021 года. Два месяца врачи боролись за его жизнь и в конце концов спасти защитника Украины не удалось.
Прощание с ним состоится завтра, 17 февраля, в селе Преображенка Херсонской области.
В больнице скончался 26-летний военный, которого ранили еще в декабре
Ранее спутники частной компании Maxar Technologies зафиксировали усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ.