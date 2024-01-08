Он уверен, что Штаты могут позволить себе "поддерживать борьбу Украины за свободу вечно".

Помощь Украине спасает жизни и доллары американцев, считает ветеран обеих войн в Ираке и профессор Военного колледжа армии США Джон Нэгл, передает The Hill.

"Я поражен тем, что Америка бросает маленькую страну, борющуюся с фашизмом в Европе в 21 веке", - отметил он, реагируя на то, что Администрация президента США перестала заявлять, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что теперь Джо Байден может только пообещать, что Соединенные Штаты будут помогать Украине так долго, как смогут.

Ветеран уверен, что США могут позволить себе "поддерживать борьбу Украины за свободу вечно", объясняя это следующим образом:

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"Хотя Соединенные Штаты выделили Украине около 75 миллиардов долларов, большая часть этой суммы - оружие, которое изжило себя и подлежало уничтожению. Буквально США было дешевле отправить это оружие в Украину, чтобы его можно было использовать для защиты свободы, чем уничтожить его здесь. Кроме того, замена его в арсенале обеспечит американцам рабочие места и одновременно сделает американские вооруженные силы более готовыми к следующей возможной войне".

Джон Нэгл убежден, что, помогая Украине, США сохраняют международный порядок, созданный после Второй мировой войны и который обеспечил самый длительный период мира и экономического развития великих держав в истории.

"За последние два года украинские солдаты, вооруженные американским оружием, уничтожили более половины российского военного потенциала, затратив примерно 5% оборонного бюджета США. Учитывая, что Россия в настоящее время является крупнейшей доказанной угрозой миру и безопасности во всем мире, маловероятно, что мечты Путина о восстановлении советской империи остановятся на границе с Украиной… Помощь Украине спасает жизни американцев и доллары", - отметил профессор.

Помощь Украине - актуальное

Как писал УНИАН, администрация Байдена задумалась о том, чтобы пойти на уступки Сенату по вопросу ужесточения миграционного законодательства.

Не исключено, что ключевые полномочия президента в этой сфере будут ограничены ради того, чтобы убедить законодателей-республиканцев одобрить увеличение помощи Украине и финансирование границы.

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