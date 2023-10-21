По его мнению, сейчас идет вторая холодная война.

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил, что на данный момент есть только два события, которые могут привести к Третьей мировой войны.

"События, которые происходят в мире - это еще далеко не порог Третьей мировой войны. Это все смахивает скорее на вторую холодную войну. Не наблюдаю, что Россия собирается, готовится ли воевать с НАТО. Они понимают, что это было бы ошибкой. На данный момент есть только две вещи, которые могут привести нас к Третьей мировой войне - это нападение на НАТО или нападение Китая на Тайвань", - пояснил Грант в эфире "Эспрессо".

По его словам, сейчас невозможно географическое военное расширение. В то же время использование ядерного оружия могло бы все изменить.

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"Ситуация на Ближнем Востоке может оставаться автономной. Конечно, если Иран решит использовать ядерную бомбу, то это все изменит. Использование ядерного оружия без сомнения изменило бы все. Но пока я просто не вижу такой перспективы. Мы увидим продолжение битвы между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАСом, и, возможно, даже с Хезболлой. Впрочем, не думаю, что сейчас возможно географическое военное расширение. Честно говоря и Китай не готов к этому", - добавил эксперт.

Третья мировая война - что говорят эксперты

Эксперт-международник Тарас Жовтенко считает, что "театром" Третьей мировой войны, кроме Украины и Израиля, могут стать Корея и Тайвань.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Третья мировая война началась еще в 2008 году и сейчас идет ее горячая фаза.

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