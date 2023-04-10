По его словам, от фактического плена персонал министерства спасло отклонение от протокола безопасности.

Министр обороны Алексей Резников признался, что мог бы попасть в плен, если в начале полномасштабного вторжения РФ действовал по определенному протоколу безопасности.

Как отметил министр в подкасты УП, защищенный командный пункт МОУ, куда министр должен был бы ехать со своей командой, находился в Гостомеле, куда враг, как потом стало очевидным, направил мощный удар в виде в том числе массированной высадки десанта.

"ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену. Поэтому мы просто распылились по разным зданиям, которые принадлежат Министерству обороны. Слава Богу, их хватает в Киеве. Финансистов я вообще скомандовал вывезти за пределы Киева, чтобы они были в более-менее безопасном месте и могли работать", - отметил Резников.

Что еще рассказал Резников

В первые часы полномасштабного вторжения России здание Министерства обороны Украины превратилась в укрепленную боевую позицию. При этом высшее военное командование сохраняло обычный для себя покой.

Кабинет Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного превратился в штаб управления обороной. Туда поступали доклады с мест, где начались бои, а в обратном направлении шли команды и распоряжения.

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