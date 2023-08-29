В ГПСУ продемонстрировали уничтожение комплекса дальнего визуального наблюдения на Харьковском направлении.

На Харьковском направлении пограничная аэроразведка обнаружила, а бойцы "Сталевого кордону" дроном-камикадзе уничтожили вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

На продемонстрированном видео видно, как точным попадания этот вражеский комплекс ликвидирован.

В ГПСУ отмечают, что это уже четвертый комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" на счету наших воинов в этом месяце.

Уничтожение российских наблюдательных комплексов

Пресс-служба Сил обороны юга Украины информировала об уничтожении 18 августа на Херсонщине наблюдательного комплекса, который в народе называют "глазом Мордора". Этот комплекс видеонаблюдения "Муром-М" захватчики используют для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Ранее, защитники Очакова уничтожили наблюдательный комплекс "Муром-М", который оккупанты расположили в гражданском здании. Российские оккупанты пытались его замаскировать, но украинские военные его "вычислили" и уничтожили.

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