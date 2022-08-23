По мнению Подоляка, это не огромные деньги, но это то, что "полностью изменило бы ход этой войны".

Для того, чтобы Украина достигла огневого паритета в войне с Россией, нужно 50 HIMARS, а это по стоимости меньше, чем цена яхты олигарха.

Об этом сообщается в Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"1 система HIMARS - 4 млн долларов, 50 систем-200 млн долларов + боеприпасы. Цена достижения огневого паритета и уничтожения российского армейского материально-технического обеспечения меньше, чем... яхта российского олигарха", - говорит он.

По мнению Подоляка, это не огромные деньги, но это то, что полностью "изменило бы ход этой войны".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за предоставление очередного пакета военной помощи. Он подчеркнул, что сделан еще один важный шаг для победы над агрессором

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для ВСУ, в который вошли боеприпасы к HIMARS, впервые – БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

Вас также могут заинтересовать новости: