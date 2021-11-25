Сейчас обстановка на границе Украины и РФ крайне напряженная.

Россия может снова напасть на Украину под рядом предлогов. Одним из таких может стать размещение военных баз НАТО и ЕС на территории Украины.

Такое мнение сайту "Сегодня" высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Если базы официально разместятся в Украине, это может стать причиной вторжения", - говорит эксперт.

Он также не исключил того, что РФ для совершения агрессии может создать повод искусственно.

"Есть такой юридический термин времен римского права Сasus belli - формальный повод для объявления войны. Россия может найти ряд причин для вторжения. Например, в 1939 году после обстрела советских пограничников финскими солдатами началась война СССР с Финляндией. Как выяснилось позже, обстрел совершили сами россияне. Таким же образом Россия развязала войну в Грузии в 2008 году", - говорит Романенко.

Читайте такжеМасштабы нынешней весны: РФ стягивает к границам Украины военную технику (видео)Он не исключает, что таким поводом может стать провокация на Донбассе, у примеру, обвинение Украины в "применении запрещенного оружия". Также Кремль может заявить о "защите граждан РФ", после чего напасть на Украину. Как известно, настоящее время в ОРДЛО продолжается массовая паспортизация населения.

"Так называемое руководство "Л/ДНР" обратилось к России с просьбой призывать граждан РФ для прохождения воинской службы по контракту на неподконтрольной Украине территории и получило на это согласие. Это дает России повод заявлять о необходимости защиты своих граждан, находящихся на Донбассе", - объясняет эксперт.

В свою очередь другой военный аналитик Олег Жданов говорит, что для новой агрессии России официальные причины не нужны. Он напомнил, что перед вторжением в Крым, Приднестровье и Сирию РФ "ни перед кем не отчитывалась".

Читайте такжеВ Кремле назвали условие нападения на Украину"Кремль не считает нужным объяснять мировому сообществу причины. Единственный важный для Москвы повод - "спасение русского мира". Как заявлял Путин: "Граница России нигде не заканчивается. Россия - там, где есть русские". Эта фраза и есть основным объяснением возможного вторжения армии РФ на территорию любой страны, в том числе и Украины", - говорит эксперт.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован