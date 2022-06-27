Журналисты отмечают, что путинских военных готовили к легкой победе и победному параду.

Российская армия, более численная, встретилась лицом к лицу с украинскими военными. Эксперты сравнили мотивацию ВСУ и путинских военных.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Украинская армия четко мотивированная, за спинами у наших солдат их семьи, их жены, матери, дети. Поэтому у них мотивация - не бабки, у них мотивация - спасти свое. Мы защищаем свою родину, свою страну", - отмечает Виктор Бобыренко, директор Бюро анализа политики.

В свою очередь, военный эксперт Иван Ступак рассказал, что украинские бойцы хотят лишь выгнать российских военных из Украины, нам не нужны ни Москва, ни Красная площадь.

Журналисты отмечают, что путинских военных готовили к легкой победе и победному параду. Но с самого начала полномасштабного вторжения российские военные "пачками" сдавались в плен. При этом не стоит недооценивать их возможности.

"У них в голове каша из топора. У них нет идеологии. Часть людей даже не могли выговорить слово "демилитаризация", - подчеркнул Ступак.

Какой же мотив у российских захватчиков. Многие идут воевать ради кровавого рубля. "У российского военного нет мотивации находиться в Украине, кроме а) заработать денег, б) хорошенько поправить свое материальное положение путем мародерства", - объяснил военный эксперт.

Он отмечает, что Путин реально боится восстания армии, снимая командование и развивая практику стукачества.

Как свидетельствуют аудиоперехваты, российские оккупанты деморализованы и ищут законные пути бегства из Украины. Некоторые из них уже занялись поиском юристов.

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