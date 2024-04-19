Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш назвал "переломным моментом" сбитие российского самолета Ту-22М3. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, действительно ли российский самолет Ту-22М3 был сбит из модифицированного комплекса С-200.
"У нас есть ресурсы, которыми мы можем доставать на такие большие дистанции. Мы это уже доказали во время сбития самолета ДРЛО А-50", - отметил Евлаш.
Он добавил, что сегодня это стало очередным подтверждением тому, что Украина может модифицировать различные свои средства, которые могут доставать даже на такие большие дистанции и эффективно атаковать вражеские самолеты, в том числе, такого типа как Ту-22М3.
"Конечно, это переломный момент. В первую очередь, для российских летчиков, которые будут понимать, что даже на большой дистанции они могут быть поражены. И ни одна их такая атака, ракетный террор нашего мирного населения не останется безнаказанным", - подчеркнул спикер.
Сбитие Ту-22М3 - что известно
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 19 апреля, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские воины впервые уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который оккупанты используют для обстрелов Украины.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что это первый случай, когда самолет стратегической авиации России уничтожили во время выполнения боевого задания.