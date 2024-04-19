Он отмечает, что теперь российские летчики будут понимать, что даже на большой дистанции они могут быть поражены.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш назвал "переломным моментом" сбитие российского самолета Ту-22М3. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, действительно ли российский самолет Ту-22М3 был сбит из модифицированного комплекса С-200.

"У нас есть ресурсы, которыми мы можем доставать на такие большие дистанции. Мы это уже доказали во время сбития самолета ДРЛО А-50", - отметил Евлаш.

Он добавил, что сегодня это стало очередным подтверждением тому, что Украина может модифицировать различные свои средства, которые могут доставать даже на такие большие дистанции и эффективно атаковать вражеские самолеты, в том числе, такого типа как Ту-22М3.

Видео дня

"Конечно, это переломный момент. В первую очередь, для российских летчиков, которые будут понимать, что даже на большой дистанции они могут быть поражены. И ни одна их такая атака, ракетный террор нашего мирного населения не останется безнаказанным", - подчеркнул спикер.

Сбитие Ту-22М3 - что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 19 апреля, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские воины впервые уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который оккупанты используют для обстрелов Украины.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что это первый случай, когда самолет стратегической авиации России уничтожили во время выполнения боевого задания.

Вас также могут заинтересовать новости: