Аналитики отметили, что российские власти всеми путями пытаются убедить американского президента принять сторону Кремля.

Кремль прилагает усилия, чтобы заставить президента США Дональда Трампа согласиться на требованиями российского диктатора Путина по Украине.

В свежем отчете аналитики Института изучения войны (ISW), обратили внимание на опубликованное ведущим росСМИ интервью с научным директором дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности", в котором названы внутренние и глобальные ожидания относительно будущих переговоров между Путиным и Трампом.

Аналитики объяснили, что формально "Валдай" - это платформа, где рупоры Кремля, российские и иностранные ученые и официальные лица обсуждают международные вопросы, но на самом деле Кремль постоянно использует ее для влияния на Запад.

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Относительно личности Лукьянова, аналитики рассказали, что он является человеком Путина и считается "авторитетным экспертом" по вопросам внешнеполитических целей РФ, хотя при этом никакой должности во власти он не занимает.

В ISW отметили, что "заявления Лукьянова в этом интервью согласуются с заявлениями Путина о будущих позициях на переговорах" по окончанию войны в Украине.

В Институте отметили, что во время интервью Лукьянов заявил, что "главным" для будущих мирных переговоров по Украине является "не территории", а устранение "первопричин" войны, которые Лукьянов определил как экспансию НАТО в Восточную Европу.

В отношении украинских территорий российские войска сейчас считают, что "сколько возьмешь, столько и получишь", указывая на то, что Кремль не вернет Украине оккупированные земли во время будущих мирных переговоров.

"Интервью Лукьянова поддерживает постоянные усилия Кремля, направленные на то, чтобы заставить Трампа согласиться с требованиями Путина, которые равны полной капитуляции Украины и ослаблению НАТО, а также личные усилия Путина позиционировать себя как равного Трампу на международной арене", - констатировали аналитики.

Переговоры с РФ

30 января бывший посол Украины в Великобритании и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что война в Украине мешает администрации президента США Дональда Трампа сосредоточиться на других вопросах, а РФ может захотеть внесения изменений в Конституцию Украины относительно территориальной целостности.

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