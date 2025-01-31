Кремль прилагает усилия, чтобы заставить президента США Дональда Трампа согласиться на требованиями российского диктатора Путина по Украине.
В свежем отчете аналитики Института изучения войны (ISW), обратили внимание на опубликованное ведущим росСМИ интервью с научным директором дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности", в котором названы внутренние и глобальные ожидания относительно будущих переговоров между Путиным и Трампом.
Аналитики объяснили, что формально "Валдай" - это платформа, где рупоры Кремля, российские и иностранные ученые и официальные лица обсуждают международные вопросы, но на самом деле Кремль постоянно использует ее для влияния на Запад.
Относительно личности Лукьянова, аналитики рассказали, что он является человеком Путина и считается "авторитетным экспертом" по вопросам внешнеполитических целей РФ, хотя при этом никакой должности во власти он не занимает.
В ISW отметили, что "заявления Лукьянова в этом интервью согласуются с заявлениями Путина о будущих позициях на переговорах" по окончанию войны в Украине.
В Институте отметили, что во время интервью Лукьянов заявил, что "главным" для будущих мирных переговоров по Украине является "не территории", а устранение "первопричин" войны, которые Лукьянов определил как экспансию НАТО в Восточную Европу.
В отношении украинских территорий российские войска сейчас считают, что "сколько возьмешь, столько и получишь", указывая на то, что Кремль не вернет Украине оккупированные земли во время будущих мирных переговоров.
"Интервью Лукьянова поддерживает постоянные усилия Кремля, направленные на то, чтобы заставить Трампа согласиться с требованиями Путина, которые равны полной капитуляции Украины и ослаблению НАТО, а также личные усилия Путина позиционировать себя как равного Трампу на международной арене", - констатировали аналитики.
Переговоры с РФ
30 января бывший посол Украины в Великобритании и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что война в Украине мешает администрации президента США Дональда Трампа сосредоточиться на других вопросах, а РФ может захотеть внесения изменений в Конституцию Украины относительно территориальной целостности.